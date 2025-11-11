Посольство России в Гааге прокомментировало сорванный план Киева по МиГ-31

ГААГА, 11 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО и королевство в прямое военное столкновение с Россией, заявили в посольстве РФ в Гааге, комментируя сорванный план Украины по угону российского МиГ-31.
"Подобные безрассудные действия, последствия которых крайне сложно было бы предсказать, представляют реальную угрозу для европейской безопасности. Рассчитываем, что в Нидерландах, наконец, обратят внимание на бесконечные попытки Киева втянуть альянс и королевство в прямое военное столкновение с Россией", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
В российской дипмиссии обратили внимание на сообщения ФСБ о том, что организаторы операции рассчитывали нанести отравляющие вещества на кислородную маску летчика.
"Также хотели бы привлечь внимание ОЗХО к непрекращающимся попыткам использования киевским режимом химических спецсредств в террористических и военных целях", - подчеркивается в сообщении посольства.
По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО. Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с "Кинжалом", который планировалось угнать, подчеркнули в ведомстве.