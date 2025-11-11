Посольство России в Гааге прокомментировало сорванный план Киева по МиГ-31

ГААГА, 11 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО и королевство в прямое военное столкновение с Россией, заявили в посольстве РФ в Гааге, комментируя сорванный план Украины по угону российского МиГ-31.