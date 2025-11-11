Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Гааге прокомментировало сорванный план Киева по МиГ-31
11.11.2025
14:28 11.11.2025
Посольство России в Гааге прокомментировало сорванный план Киева по МиГ-31
РФ рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО и королевство в прямое военное столкновение с Россией, заявили в посольстве РФ РИА Новости, 11.11.2025
Посольство России в Гааге прокомментировало сорванный план Киева по МиГ-31

Посольство о МиГ-31: надеемся, в Гааге заметят попытки Киева столкнуть НАТО с РФ

Вид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 11 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО и королевство в прямое военное столкновение с Россией, заявили в посольстве РФ в Гааге, комментируя сорванный план Украины по угону российского МиГ-31.
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом".
Аудиозапись инструктажа летчика в рамках сорванной операции Киева по угону МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ФСБ сорвала угон МиГ-31 с "Кинжалом" спецслужбами Украины и Британии
Вчера, 07:49
"Подобные безрассудные действия, последствия которых крайне сложно было бы предсказать, представляют реальную угрозу для европейской безопасности. Рассчитываем, что в Нидерландах, наконец, обратят внимание на бесконечные попытки Киева втянуть альянс и королевство в прямое военное столкновение с Россией", - говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
Как отмечается, эта провокация могла привести к дальнейшему бесконтрольному раскручиванию спирали напряженности между Москвой и НАТО.
В российской дипмиссии обратили внимание на сообщения ФСБ о том, что организаторы операции рассчитывали нанести отравляющие вещества на кислородную маску летчика.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины
Вчера, 10:10
"Также хотели бы привлечь внимание ОЗХО к непрекращающимся попыткам использования киевским режимом химических спецсредств в террористических и военных целях", - подчеркивается в сообщении посольства.
По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО. Украина и Великобритания готовили масштабную провокацию с помощью российского истребителя МиГ-31 с "Кинжалом", который планировалось угнать, подчеркнули в ведомстве.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Военный летчик назвал возможные последствия попытки посадить МиГ-31
Вчера, 12:10
 
