Трамп рассказал, сколько США потеряют, если Верховный суд отменит пошлины

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Потери США от возможной отмены пошлин Верховным судом страны могут превысить три триллиона долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Верховному суду предоставили неправильные цифры. (Потери от - ред.) "отмены" в случае негативного решения по пошлинам превысили бы, включая сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат финансирования, три триллиона долларов", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности
10 октября, 08:00
Трамп подчеркнул, что эти финансовые потери было бы невозможно компенсировать и они бы стали "непреодолимым" ударом для нацбезопасности США.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.