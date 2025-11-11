Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, сколько США потеряют, если Верховный суд отменит пошлины - РИА Новости, 11.11.2025
11:03 11.11.2025
Трамп рассказал, сколько США потеряют, если Верховный суд отменит пошлины
Трамп рассказал, сколько США потеряют, если Верховный суд отменит пошлины - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп рассказал, сколько США потеряют, если Верховный суд отменит пошлины
Потери США от возможной отмены пошлин Верховным судом страны могут превысить три триллиона долларов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, сколько США потеряют, если Верховный суд отменит пошлины

Трамп: потери США от отмены пошлин Верховным судом могут превысить $3 трлн

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Потери США от возможной отмены пошлин Верховным судом страны могут превысить три триллиона долларов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Верховному суду предоставили неправильные цифры. (Потери от - ред.) "отмены" в случае негативного решения по пошлинам превысили бы, включая сделанные и планируемые инвестиции, а также возврат финансирования, три триллиона долларов", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что эти финансовые потери было бы невозможно компенсировать и они бы стали "непреодолимым" ударом для нацбезопасности США.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг сообщил, что начавшиеся слушания по этому вопросу в Верховном суде оставили у него очень хорошее впечатление.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
