19:37 11.11.2025
Достигнутый в сенате США компромисс по финансированию правительства и прекращению шатдауна в США пошел на пользу республиканцам, а не демократам, которые теперь РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Американский политолог оценил компромисс в сенате США по шатдауну

Престон: демократы проиграли от компромисса по шатдауну

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Достигнутый в сенате США компромисс по финансированию правительства и прекращению шатдауна в США пошел на пользу республиканцам, а не демократам, которые теперь переживают острые внутрипартийные разногласия, сказал РИА Новости американский политолог Кит Престон.
Ранее сенат США в ходе официального голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату представителей, а затем - президенту Дональду Трампу.
"Лидеры республиканцев в Сенате, включая лидера большинства Джона Тьюна, смогли протолкнуть соглашение, которое не включало в немедленном порядке основное требование демократов - продление истекающих налоговых льгот в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании", - сказал Престон.
Эксперт отметил, что демократам удалось лишь договориться о проведении голосования по субсидиям на здравоохранение до конца второй недели декабря, без каких-либо дополнительных гарантий.
"Их фракция в сенате, остававшаяся в значительной степени единой на протяжении 40 дней, раскололась во время воскресного голосования, когда группа из восьми умеренных демократов нарушила партийную дисциплину и поддержала продвижение сделки на фоне растущего давления и ухудшения последствий шатдауна для федеральных работников и государственных служб. Это спровоцировало своего рода "гражданскую войну" внутри партии", - объяснил Престон.
Политолог обратил внимание на то, что последствия этого рекордно долгого шатдауна будут ощущаться в стране еще долго и повлияют на промежуточные выборы в законодательные органы страны. Так, Трамп уже признал, что шатдаун американского правительства навредил республиканцам на недавних местных выборах, что указывает на значительный политический ущерб для правящей партии.
"Демократы, проголосовавшие за сделку, столкнулись с критикой со стороны своего электората, что говорит о возможных долгосрочных последствиях для единства партии и восприятия со стороны избирателей", - отметил при этом эксперт.
