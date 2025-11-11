Американский политолог оценил компромисс в сенате США по шатдауну

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Достигнутый в сенате США компромисс по финансированию правительства и прекращению шатдауна в США пошел на пользу республиканцам, а не демократам, которые теперь переживают острые внутрипартийные разногласия, сказал РИА Новости американский политолог Кит Престон.

Ранее сенат США в ходе официального голосования поддержал пакет законопроектов о финансировании правительства. Теперь законопроект поступит на голосование в палату представителей, а затем - президенту Дональду Трампу

"Лидеры республиканцев в Сенате, включая лидера большинства Джона Тьюна , смогли протолкнуть соглашение, которое не включало в немедленном порядке основное требование демократов - продление истекающих налоговых льгот в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании", - сказал Престон.

Эксперт отметил, что демократам удалось лишь договориться о проведении голосования по субсидиям на здравоохранение до конца второй недели декабря, без каких-либо дополнительных гарантий.

"Их фракция в сенате, остававшаяся в значительной степени единой на протяжении 40 дней, раскололась во время воскресного голосования, когда группа из восьми умеренных демократов нарушила партийную дисциплину и поддержала продвижение сделки на фоне растущего давления и ухудшения последствий шатдауна для федеральных работников и государственных служб. Это спровоцировало своего рода "гражданскую войну" внутри партии", - объяснил Престон.

Политолог обратил внимание на то, что последствия этого рекордно долгого шатдауна будут ощущаться в стране еще долго и повлияют на промежуточные выборы в законодательные органы страны. Так, Трамп уже признал, что шатдаун американского правительства навредил республиканцам на недавних местных выборах, что указывает на значительный политический ущерб для правящей партии.