ГК "Полипласт" приняла участие в деловой программе выставки "Химия-2025"

МОСКВА, 11 ноя - Пресс-служба ГК "Полипласт". В первый день работы Международной выставки "Химия-2025" представители Группы компаний "Полипласт" приняли участие в ряде деловых мероприятий.

На круглом столе "Экологизация химических производств: эффективные технологические решения" директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов представил ключевые направления природоохранной деятельности завода, основанные на принципах охраны природы и экологической безопасности. После интеграции в экосистему ГК "Полипласт" предприятие прошло масштабную экологическую и технологическую модернизацию. Внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия, а также реконструкция систем водоотведения и водоочистки позволили повысить эффективность использования сырья, сократить объемы отходов и снизить класс опасности производства до малоопасного.

В панельной дискуссии "Химия для строительства и комфортной городской среды" кандидат технических наук, заместитель директора НТЦ по бетонным технологиям ООО "Полипласт Северо-Запад" Игорь Коваль представил обзор современных поликарбоксилатов типов S, R и SR и поделился данными, которые подтверждают высокую эффективность суперпластификаторов и макромономеров нового поколения, разработанных и производимых компанией.

Продолжая тему сессии, руководитель технической службы ООО "Полипласт Новомосковск" Виталий Борисов подчеркнул значимость разработки импортозамещающих продуктов с востребованными промышленными характеристиками. Компания активно изучает рынок, создавая новые технологии, расширяя ассортимент продукции, тем самым укрепляя независимость от импортных поставок.

В рамках панельной сессии "Эффективные инструменты популяризации отрасли" участники обсудили оптимальные инструменты привлечения внимания СМИ и блогеров к работе отрасли и оптимальные медиаформаты для взаимодействия с целевыми аудиториями. В дискуссии принял участие советник генерального директора АО "Полипласт" Егор Лунин.

Первый день работы Международной выставки "Химия-2025" завершился торжественной церемонией награждения постоянных участников. ГК "Полипласт" была отмечена дипломом "Экспоцентра" как генеральный спонсор выставки.