Наука
 
07:48 11.11.2025 (обновлено: 16:40 11.11.2025)
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой
Полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится... РИА Новости, 11.11.2025
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, сообщили ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского.
В ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Продолжительность полета объекта была очень большой — более 35 секунд, а полет происходил с востока на запад. Астроном Стас Короткий отметил, что сам объект пролетал примерно в 300 километрах севернее Москвы. Ученые выдвигали версии, был ли это космический мусор или метеороид естественного происхождения.
Болид - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Над Московским регионом сгорел неопознанный космический объект
6 ноября, 04:27
"Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-го октября 2025 года" , — сообщается в Telegram-канале института.
Предварительные исследования, проведенные в институте, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.
Образцы достигшего Земли метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (город Дедовск, Московская область) и Уральский федеральный университет (город Екатеринбург), сообщили в институте. Там же отметили, что он будет официально назван, обычно метеорит называют по географическому признаку места его падения.
В комментарии РИА Новости Короткий отметил, что небесное тело повредило крышу частного дома в одном из селений в Новгородской области и в результате было найдено — что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического пришельца, изучаются траектории его полета от разных ученых. В соцсетях жители Мошенского района Новгородской области рассказывают, что слышали гул падения метеорита утром 27 октября.
Астроном добавил, что в ближайшее время будет опубликован подробный анализ разных расчетов места падения метеорита, его размеров и того, откуда он прилетел на Землю из Солнечной системы.
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
27 октября, 09:13
 
