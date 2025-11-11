Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, сообщили ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского.

Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в В ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного Московской области . Продолжительность полета объекта была очень большой — более 35 секунд, а полет происходил с востока на запад. Астроном Стас Короткий отметил, что сам объект пролетал примерно в 300 километрах севернее Москвы . Ученые выдвигали версии, был ли это космический мусор или метеороид естественного происхождения.

"Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27-го октября 2025 года" , — сообщается в Telegram-канале института.

Предварительные исследования, проведенные в институте, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.

В комментарии РИА Новости Короткий отметил, что небесное тело повредило крышу частного дома в одном из селений в Новгородской области и в результате было найдено — что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического пришельца, изучаются траектории его полета от разных ученых. В соцсетях жители Мошенского района Новгородской области рассказывают, что слышали гул падения метеорита утром 27 октября.