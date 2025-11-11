Рейтинг@Mail.ru
Киселева назвала Покровскую легендой мирового спорта
15:54 11.11.2025 (обновлено: 16:41 11.11.2025)
Киселева назвала Покровскую легендой мирового спорта
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва в разговоре с РИА Новости призналась, что не смогла сдержать слез, когда главный тренер РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Татьяна Покровская
Татьяна Покровская
Татьяна Покровская. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва в разговоре с РИА Новости призналась, что не смогла сдержать слез, когда главный тренер сборной России Татьяна Покровская объявила об уходе, и отметила, что без нее трудно представить российское синхронное плавание.
В понедельник Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации.
«
"Татьяна Николаевна - это легенда, эпоха, история всего мирового спорта. Это золото всего синхронного плавания России - шесть золотых Олимпийских игр, двадцать девять олимпийских чемпионок и несколько поколений победителей всех мировых турниров", - сказала Киселева.
"Когда состоялось это событие, когда показали ролик, посвященный Татьяне Николаевне Покровской, и она выходила на сцену, говорила свои слова, я не смогла сдержать слез. Татьяна Николаевна так много нам всем дала. Без этого человека сложно представить свою жизнь, жизнь в спорте и сам вид спорта - синхронное плавание. Конечно, это знаковое событие и для нашей страны, и для нашего вида спорта, и для мирового синхронного плавания", - отметила Киселева.
Олимпийская чемпионка добавила, что рано или поздно Покровская должна была передать свои обязанности. "Что очень символично - самой титулованной спортсменке в синхронном плавании не только России, но и всего мира. Конечно, все мы верим в Светлану, поддерживаем, желаем ей удачи и рады, что Татьяна Николаевна будет рядом, сможет держать руку на пульсе" - сказала Киселева.
Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Названа причина ухода Покровской с поста главного тренера сборной России
10 ноября, 14:57
 
Мария КиселеваТатьяна ПокровскаяСпортСветлана РомашинаСинхронное плавание
 
