Киселева назвала Покровскую легендой мирового спорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва в разговоре с РИА Новости призналась, что не смогла сдержать слез, когда главный тренер сборной России Татьяна Покровская объявила об уходе, и отметила, что без нее трудно представить российское синхронное плавание.

В понедельник Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации.

« "Татьяна Николаевна - это легенда, эпоха, история всего мирового спорта. Это золото всего синхронного плавания России - шесть золотых Олимпийских игр, двадцать девять олимпийских чемпионок и несколько поколений победителей всех мировых турниров", - сказала Киселева

"Когда состоялось это событие, когда показали ролик, посвященный Татьяне Николаевне Покровской, и она выходила на сцену, говорила свои слова, я не смогла сдержать слез. Татьяна Николаевна так много нам всем дала. Без этого человека сложно представить свою жизнь, жизнь в спорте и сам вид спорта - синхронное плавание. Конечно, это знаковое событие и для нашей страны, и для нашего вида спорта, и для мирового синхронного плавания", - отметила Киселева.