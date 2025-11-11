https://ria.ru/20251111/pokrovskaja-2054231326.html
Киселева назвала Покровскую легендой мирового спорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва в разговоре с РИА Новости призналась, что не смогла сдержать слез, когда главный тренер сборной России Татьяна Покровская объявила об уходе, и отметила, что без нее трудно представить российское синхронное плавание.
В понедельник Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина
сменит Татьяну Покровскую
на посту главного тренера сборной России
по синхронному плаванию. Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации.
"Татьяна Николаевна - это легенда, эпоха, история всего мирового спорта. Это золото всего синхронного плавания России - шесть золотых Олимпийских игр, двадцать девять олимпийских чемпионок и несколько поколений победителей всех мировых турниров", - сказала Киселева
"Когда состоялось это событие, когда показали ролик, посвященный Татьяне Николаевне Покровской, и она выходила на сцену, говорила свои слова, я не смогла сдержать слез. Татьяна Николаевна так много нам всем дала. Без этого человека сложно представить свою жизнь, жизнь в спорте и сам вид спорта - синхронное плавание. Конечно, это знаковое событие и для нашей страны, и для нашего вида спорта, и для мирового синхронного плавания", - отметила Киселева.
Олимпийская чемпионка добавила, что рано или поздно Покровская должна была передать свои обязанности. "Что очень символично - самой титулованной спортсменке в синхронном плавании не только России, но и всего мира. Конечно, все мы верим в Светлану, поддерживаем, желаем ей удачи и рады, что Татьяна Николаевна будет рядом, сможет держать руку на пульсе" - сказала Киселева.