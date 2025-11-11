https://ria.ru/20251111/podmoskove-2054191753.html
На месте обрушения колонны "Снежкома" работает полиция
Сотрудники полиции работают на месте обрушения части колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 11.11.2025
