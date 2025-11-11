https://ria.ru/20251111/podmoskove-2054182766.html
В Подмосковье двое девятиклассников устроили драку с ножом
Двое девятиклассников устроили потасовку в учебном учреждении подмосковного поселка Дружба, в ходе конфликта один из них стал угрожать ножом, начата проверка,... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В подмосковном поселке Дружба девятиклассники устроили драку с ножом