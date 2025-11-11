Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье двое девятиклассников устроили драку с ножом
14:03 11.11.2025
В Подмосковье двое девятиклассников устроили драку с ножом
Двое девятиклассников устроили потасовку в учебном учреждении подмосковного поселка Дружба, в ходе конфликта один из них стал угрожать ножом, начата проверка
В Подмосковье двое девятиклассников устроили драку с ножом

В подмосковном поселке Дружба девятиклассники устроили драку с ножом

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Двое девятиклассников устроили потасовку в учебном учреждении подмосковного поселка Дружба, в ходе конфликта один из них стал угрожать ножом, начата проверка, сообщается в Telegram-канале ГУМВД по Московской области.
"Десятого ноября в дежурную часть 1-го отдела полиции МУ МВД России "Раменское" поступило сообщение об инциденте в учебном учреждении, расположенном в поселке Дружба. По предварительной информации, между двумя девятиклассниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из них ударил оппонента и угрожал ему раскладным ножом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские опросили участников конфликта в присутствии законных представителей, по данному факту проводится проверка.
"По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - добавляется в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
