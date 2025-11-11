Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 11.11.2025 (обновлено: 10:28 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/podarok-2054099155.html
Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме
Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме - РИА Новости, 11.11.2025
Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал телеканалу Fox News, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с ним подарил ему кепку... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:38:00+03:00
2025-11-11T10:28:00+03:00
в мире
сирия
дональд трамп
ахмед аш-шараа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054111323_3:0:2558:1437_1920x0_80_0_0_bd99eab64c8dde213e9573e664c77d71.jpg
https://ria.ru/20251111/trump-2054098679.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054111323_322:0:2238:1437_1920x0_80_0_0_5730abb5b8065af01710464ac62f5b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дональд трамп, ахмед аш-шараа, сша
В мире, Сирия, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, США
Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме

Аш-Шараа рассказал, что Трамп подарил ему кепку движения MAGA во время встречи

© Getty Images / AnadoluПрезидент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 10 ноября 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 10 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 10 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал телеканалу Fox News, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с ним подарил ему кепку своего движения.
На кепке написано MAGA (Make America Great Again), они продаются в официальном магазине Трампа за 55 долларов.
Ранее Трамп и аш-Шараа встретились в Белом доме. Трамп признался, что считает аш-Шараа очень сильным лидером и "жестким парнем".
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
Вчера, 09:34
 
В миреСирияДональд ТрампАхмед аш-ШарааСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала