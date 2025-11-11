Президент Сирии рассказал, что Трамп подарил ему на встрече в Белом доме

https://ria.ru/20251111/podarok-2054099155.html
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал телеканалу Fox News, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с ним подарил ему кепку... РИА Новости, 11.11.2025
Аш-Шараа рассказал, что Трамп подарил ему кепку движения MAGA во время встречи