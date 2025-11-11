Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном обсуждении встречи Токаева и Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
12:32 11.11.2025 (обновлено: 13:13 11.11.2025)
Песков ответил на вопрос о возможном обсуждении встречи Токаева и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможном обсуждении встречи Токаева и Трампа
Песков ответил на вопрос о возможном обсуждении встречи Токаева и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москве будет весьма интересно, если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сочтет необходимым рассказать о своих контактах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
"Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать нашего президента о содержании контактов, которые у него состоялись в Вашингтоне, конечно же, это будет весьма интересно для российской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Токаев прибыл с визитом в Вашингтон 6 ноября, где провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и принял участие в саммите "Центральная Азия - США".
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева
