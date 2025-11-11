Песков ответил на вопрос о возможном обсуждении встречи Токаева и Трампа

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москве будет весьма интересно, если президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сочтет необходимым рассказать о своих контактах с американским президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.