https://ria.ru/20251111/peskov-2054151581.html
Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана
Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана - РИА Новости, 11.11.2025
Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана
Сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:30:00+03:00
2025-11-11T12:30:00+03:00
2025-11-11T12:50:00+03:00
дмитрий песков
россия
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251022/lavrov-2049822287.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, казахстан, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Казахстан, В мире
Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана
Песков: сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все эти сферы сотрудничества носят взаимовыгодный характер", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.