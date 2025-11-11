Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана

"Все эти сферы сотрудничества носят взаимовыгодный характер", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.