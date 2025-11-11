https://ria.ru/20251111/peskov-2054147250.html
Песков высказался об экономическом сотрудничестве России и Казахстана
Песков высказался об экономическом сотрудничестве России и Казахстана
Песков высказался об экономическом сотрудничестве России и Казахстана
Торгово-экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном многогранно, охватывает практически все сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков высказался об экономическом сотрудничестве России и Казахстана
Песков: экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном охватывает почти все сферы
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном многогранно, охватывает практически все сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас торгово-экономическое взаимодействие с Казахстаном
весьма многогранно, оно охватывает практически все возможные сферы сотрудничества, поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.