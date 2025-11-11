https://ria.ru/20251111/penza-2054095888.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковёр" введен в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 11.11.2025
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
пензенская область
2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
