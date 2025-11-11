https://ria.ru/20251111/ovchinskiy-2054116447.html
Овчинский: в Коптеве свыше 500 семей переехали в новое жилье по реновации
Овчинский: в Коптеве свыше 500 семей переехали в новое жилье по реновации
Овчинский: в Коптеве свыше 500 семей переехали в новое жилье по реновации
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Свыше 500 семей получили новое жилье в рамках программы реновации в районе Коптево Северного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Первая новостройка в районе Коптево по адресу: Соболевский проезд, дом 20Б, была передана под заселение по программе реновации в 2022 году. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло четырех. Новоселье отпраздновали свыше 500 семей. Все квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что сервисом "Помощь в переезде" воспользовались более 400 переехавших семей. В рамках проекта город бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков.
Всего в Коптеве в рамках реновации расселят 123 дома, где живет более 23 тысяч человек, добавляется в пресс-релизе.