Овчинский: в Коптеве свыше 500 семей переехали в новое жилье по реновации

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Свыше 500 семей получили новое жилье в рамках программы реновации в районе Коптево Северного административного округа Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Первая новостройка в районе Коптево по адресу: Соболевский проезд, дом 20Б, была передана под заселение по программе реновации в 2022 году. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло четырех. Новоселье отпраздновали свыше 500 семей. Все квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что сервисом "Помощь в переезде" воспользовались более 400 переехавших семей. В рамках проекта город бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков.