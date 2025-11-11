Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Туризм
Туризм
 
02:09 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России - РИА Новости, 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные... РИА Новости, 11.11.2025
москва
санкт-петербург
россия
москва, санкт-петербург, россия, алексан мкртчян, альянс туристических агентств, апатит, туризм
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Алексан Мкртчян, Альянс туристических агентств, Апатит, Туризм
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России

Названы популярные направления для отдыха в новогодние каникулы в России

Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Основное направление по России - это Москва и Петербург. Понятно, что для Москвы - Петербург, а для Петербурга - Москва. Третье место - я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. "Красная поляна" - номер один, дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты", - сказал Мкртчян.
Также спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем - Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Как объяснил Мкртчян, россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом.
Пятое место делят сразу несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.
Туризм
 
 
