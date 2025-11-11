https://ria.ru/20251111/otdykh-2054062782.html
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные... РИА Новости, 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
