Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.