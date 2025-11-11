Рейтинг@Mail.ru
На фестивале первокурсника открылась выставка "Освобождение. Крым"
12:10 11.11.2025
На фестивале первокурсника открылась выставка "Освобождение. Крым"
На фестивале первокурсника открылась выставка "Освобождение. Крым"
Фестиваль первокурсника, посвященный спорту и командному духу, проходит в Президентской академии в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы мероприятия, в... РИА Новости, 11.11.2025
На фестивале первокурсника открылась выставка "Освобождение. Крым"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Фестиваль первокурсника, посвященный спорту и командному духу, проходит в Президентской академии в Санкт-Петербурге. Как сообщили организаторы мероприятия, в рамках фестиваля открылся новый модуль мобильной выставки РИА Новости "Освобождение. Мир народам".
Главная тема фестиваля первокурсника — спорт как символ единства, дисциплины и воли к победе; эти же качества — стойкость и самоотверженность — стали ключевыми для героев, чьи истории представлены на выставке.
Выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовлена международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Новый модуль "Освобождение. Крым", созданный на основе уникального фотоархива Совинформбюро 1944–1945 годов, рассказывает о героизме защитников полуострова, силе духа и стойкости народа.
"Мы стараемся, чтобы каждый проект нашего вуза соединял в себе важные для становления молодого поколения компоненты, такие как историческая память, вдохновение и развитие", — отметил директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.
По его мнению, выставка "Освобождение. Крым" — это напоминание о людях, которые боролись не только за землю, но и за право жить, мечтать, побеждать. "Именно эти ценности мы передаем молодежи, нашим студентам — тем, кто уже завтра будет определять будущее страны", — добавил он.
Как отметила студентка 3 курса факультета социальных технологий Радмила Шайхутдинова, сочетание спортивной тематики и исторической выставки наглядно показывает нынешним студентам, что сила духа, дисциплина и воля к победе — это качества, которые объединяют спортсменов и защитников нашей Родины. "Такие события — это живой мост между поколениями", — подчеркнула она.
Открытие мобильной экспозиции состоялось на площадке Ленинградского дворца искусств (бывший Дворец культуры имени А. М. Горького), который не прекращал свою работу даже во время блокады Ленинграда.
 
