В аэропорту Орска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:19:00+03:00
2025-11-11T17:19:00+03:00
2025-11-11T17:20:00+03:00
2025
Орск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Россия
