В аэропорту Орска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.11.2025
17:19 11.11.2025
В аэропорту Орска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Орска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.11.2025
В аэропорту Орска сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Орска сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Орск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
