Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму
Житель Омска приговорен к 8,5 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:51:00+03:00
2025-11-11T15:51:00+03:00
2025-11-11T15:51:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
омск
ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. Житель Омска приговорен к 8,5 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске
. 19-летний житель Омска
признан виновным в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений и государственной измене. Молодой человек был администратором нескольких украинских Telegram-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций, и публично призывал пользователей к совершению насилия в отношении "патриотически настроенных граждан РФ".
"Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. Также установлено, что фигурант являлся сторонником украинского вооруженного формирования, выступающего за отделение Сибири от России
и образование украинского национального государства", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, по данным УФСБ, юноша планировал уехать на Украину
для ведения боевых действий против российских войск.
"Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети интернет, сроком на 2 года", – добавили в пресс-службе ведомства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.