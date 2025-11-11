Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму - РИА Новости, 11.11.2025
15:51 11.11.2025
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму - РИА Новости, 11.11.2025
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму
Житель Омска приговорен к 8,5 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:51:00+03:00
2025-11-11T15:51:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
омск
новосибирск
россия
омск
происшествия, новосибирск, россия, омск
Происшествия, Новосибирск, Россия, Омск
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму

Житель Омска получил 8,5 года колонии за госизмену и призывы к терроризму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. Житель Омска приговорен к 8,5 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Приговор вынес 2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске. 19-летний житель Омска признан виновным в оправдании террористической деятельности украинских военизированных объединений и государственной измене. Молодой человек был администратором нескольких украинских Telegram-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций, и публично призывал пользователей к совершению насилия в отношении "патриотически настроенных граждан РФ".
ПроисшествияНовосибирскРоссияОмск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
