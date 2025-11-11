Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму

ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. Житель Омска приговорен к 8,5 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму в интернете, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети интернет, сроком на 2 года", – добавили в пресс-службе ведомства.