https://ria.ru/20251111/oformlenie-2054177074.html
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов - РИА Новости, 11.11.2025
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
Половина (49%) туристов, посещавших Москву зимой, назвали новогоднее оформление столичных улиц главным позитивным впечатлением от поездки, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:42:00+03:00
2025-11-11T13:42:00+03:00
2025-11-11T13:42:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
вциом
новый год
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054176285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07cc7b6f9223b98250b38f77c294a4c4.jpg
https://ria.ru/20251111/moskva-2054115055.html
https://ria.ru/20251111/moskva-2054115348.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054176285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81983d9fca01845b1a8d12d26bc97a74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, новый год, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ВЦИОМ, Новый год, Москва
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
Опрос показал, что половину туристов привлекает новогоднее оформление Москвы
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Половина (49%) туристов, посещавших Москву зимой, назвали новогоднее оформление столичных улиц главным позитивным впечатлением от поездки, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.
"Новогоднее оформление Москвы единодушно воспринимается туристами как источник новогоднего настроения. Почти все опрошенные (96%) отмечают, что городские огни и украшения создают ощущение праздника. Концепция оформления Москвы оценивается гостями столицы преимущественно позитивно - как разнообразная, вдохновляющая, современная и оригинальная, технологически продвинутая, в ней видят также отражение духа и ритма столицы", – говорится в них.
Результаты опроса показывают, что зимнее оформление Москвы воспринимается туристами как важный фактор привлекательности города. Большинство опрошенных (88%) считают, что именно атмосфера огней и зимнего убранства делает столицу особенным направлением для путешествий в Новый год. Туристы готовы рекомендовать зимнюю Москву другим (89% оценивают готовность рекомендации на семь баллов и выше).
"Образ нарядного города стал не просто визуальным, а эмоциональным брендом столицы. А выраженное намерение вернуться в ближайшие годы (75%) говорит о том, что новогодняя Москва прочно закрепилась в восприятии как одно из главных мест для зимнего отдыха в России", – отмечается в материалах АЦ ВЦИОМ.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по прошествии новогоднего сезона 2025 года. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 лет, которые посещали Москву прошлой зимой. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность опроса с вероятностью 95% не превышает 3,1%.