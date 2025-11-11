АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Половина (49%) туристов, посещавших Москву зимой, назвали новогоднее оформление столичных улиц главным позитивным впечатлением от поездки, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.

"Новогоднее оформление Москвы единодушно воспринимается туристами как источник новогоднего настроения. Почти все опрошенные (96%) отмечают, что городские огни и украшения создают ощущение праздника. Концепция оформления Москвы оценивается гостями столицы преимущественно позитивно - как разнообразная, вдохновляющая, современная и оригинальная, технологически продвинутая, в ней видят также отражение духа и ритма столицы", – говорится в них.

Результаты опроса показывают, что зимнее оформление Москвы воспринимается туристами как важный фактор привлекательности города. Большинство опрошенных (88%) считают, что именно атмосфера огней и зимнего убранства делает столицу особенным направлением для путешествий в Новый год. Туристы готовы рекомендовать зимнюю Москву другим (89% оценивают готовность рекомендации на семь баллов и выше).

"Образ нарядного города стал не просто визуальным, а эмоциональным брендом столицы. А выраженное намерение вернуться в ближайшие годы (75%) говорит о том, что новогодняя Москва прочно закрепилась в восприятии как одно из главных мест для зимнего отдыха в России", – отмечается в материалах АЦ ВЦИОМ.