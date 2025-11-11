Рейтинг@Mail.ru
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:42 11.11.2025
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов
Половина (49%) туристов, посещавших Москву зимой, назвали новогоднее оформление столичных улиц главным позитивным впечатлением от поездки, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2025
вциом, новый год, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ВЦИОМ, Новый год, Москва
АЦ ВЦИОМ: новогоднее оформление Москвы привлекает туристов

Опрос показал, что половину туристов привлекает новогоднее оформление Москвы

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыНовогоднее оформление Москвы
Новогоднее оформление Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Новогоднее оформление Москвы
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Половина (49%) туристов, посещавших Москву зимой, назвали новогоднее оформление столичных улиц главным позитивным впечатлением от поездки, сообщается в материалах аналитического центра ВЦИОМ.
"Новогоднее оформление Москвы единодушно воспринимается туристами как источник новогоднего настроения. Почти все опрошенные (96%) отмечают, что городские огни и украшения создают ощущение праздника. Концепция оформления Москвы оценивается гостями столицы преимущественно позитивно - как разнообразная, вдохновляющая, современная и оригинальная, технологически продвинутая, в ней видят также отражение духа и ритма столицы", – говорится в них.
Отдыхающие на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Опрос показал, сколько туристов посетили новогодние локации в Москве
Вчера, 10:36
Результаты опроса показывают, что зимнее оформление Москвы воспринимается туристами как важный фактор привлекательности города. Большинство опрошенных (88%) считают, что именно атмосфера огней и зимнего убранства делает столицу особенным направлением для путешествий в Новый год. Туристы готовы рекомендовать зимнюю Москву другим (89% оценивают готовность рекомендации на семь баллов и выше).
"Образ нарядного города стал не просто визуальным, а эмоциональным брендом столицы. А выраженное намерение вернуться в ближайшие годы (75%) говорит о том, что новогодняя Москва прочно закрепилась в восприятии как одно из главных мест для зимнего отдыха в России", – отмечается в материалах АЦ ВЦИОМ.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен по прошествии новогоднего сезона 2025 года. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 лет, которые посещали Москву прошлой зимой. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность опроса с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Высадка деревьев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Более 700 деревьев высадят на востоке Москвы
Вчера, 10:38
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВЦИОМНовый годМосква
 
 
