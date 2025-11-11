В Чечне начали проверку после обрушения балкона частного дома

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после обрушения балкона частного домовладения в чеченском селе, в результате чего могли пострадать более 20 человек, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В социальных медиа размещена информация о происшествии в селе Ишхой-Юрт, где обрушился балкон частного домовладения. В результате произошедшего пострадали более 20 человек. По поручению руководителя следственного управления СК России по Чеченской Республике Гудермесским межрайонным следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе администрации Гудермесского района сообщили РИА Новости, что в результате обрушения временной деревянной конструкции на похоронах пострадали 15-20 человек.
