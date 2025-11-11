Рейтинг@Mail.ru
В Чечне начали проверку после обрушения балкона частного дома - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 11.11.2025 (обновлено: 15:27 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/obrushenie-2054214207.html
В Чечне начали проверку после обрушения балкона частного дома
В Чечне начали проверку после обрушения балкона частного дома - РИА Новости, 11.11.2025
В Чечне начали проверку после обрушения балкона частного дома
Следователи начали проверку после обрушения балкона частного домовладения в чеченском селе, в результате чего могли пострадать более 20 человек, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:16:00+03:00
2025-11-11T15:27:00+03:00
происшествия
россия
гудермесский район
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054213334_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f5c149319ef93958d5064af10115538a.jpg
https://ria.ru/20250704/balkon-2027295672.html
россия
гудермесский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054213334_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a30b6773a43131473cc5a866433a9800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гудермесский район, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Гудермесский район, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
В Чечне начали проверку после обрушения балкона частного дома

СК начал проверку после обрушения балкона на похоронах в Чечне

© Фото : СУ СКР по Чеченской РеспубликеПоследствия обрушения балкона частного дома во время похорон в Чечне
Последствия обрушения балкона частного дома во время похорон в Чечне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : СУ СКР по Чеченской Республике
Последствия обрушения балкона частного дома во время похорон в Чечне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после обрушения балкона частного домовладения в чеченском селе, в результате чего могли пострадать более 20 человек, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В социальных медиа размещена информация о происшествии в селе Ишхой-Юрт, где обрушился балкон частного домовладения. В результате произошедшего пострадали более 20 человек. По поручению руководителя следственного управления СК России по Чеченской Республике Гудермесским межрайонным следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе администрации Гудермесского района сообщили РИА Новости, что в результате обрушения временной деревянной конструкции на похоронах пострадали 15-20 человек.
На месте обрушения балкона в Омске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Омске во время урагана на женщину упал балкон
4 июля, 19:48
 
ПроисшествияРоссияГудермесский районСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала