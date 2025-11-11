https://ria.ru/20251111/obekty-2054067547.html
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2025
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:15:00+03:00
2025-11-11T03:15:00+03:00
2025-11-11T03:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадала гражданская инфраструктура