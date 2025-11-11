Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе
03:12 11.11.2025
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе - РИА Новости, 11.11.2025
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе
Администрация президента США Дональда Трампа при всем искреннем желании увидеть окончание украинского кризиса не понимает, вероятно, главного - конфликт куда... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:12:00+03:00
2025-11-11T03:12:00+03:00
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе

Небензя: в США не понимают, что истоки конфликта глубже, чем они представляют

ООН, 11 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа при всем искреннем желании увидеть окончание украинского кризиса не понимает, вероятно, главного - конфликт куда глубже, чем они представляют, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Все-таки американская администрация нынешняя при всем искреннем желании увидеть завершение конфликта, она не понимает, может быть, главного, - что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В мире Россия Будапешт США Дональд Трамп Владимир Путин Василий Небензя ООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала