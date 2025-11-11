Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе

ООН, 11 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа при всем искреннем желании увидеть окончание украинского кризиса не понимает, вероятно, главного - конфликт куда глубже, чем они представляют, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.