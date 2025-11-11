НБА оштрафовала баскетболиста за бросок бутылки

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда "Торонто Рэпторс" Брэндона Ингрэма на 25 тысяч долларов за бросок бутылки, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.