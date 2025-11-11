НБА оштрафовала баскетболиста за бросок бутылки

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда "Торонто Рэпторс" Брэндона Ингрэма на 25 тысяч долларов за бросок бутылки, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети Х.
"Торонто" в ночь на 9 ноября по московскому времени проиграл "Филадельфии Севенти Сиксерс" (120:130) в выездном матче регулярного чемпионата. По ходу третьей четверти Ингрэм с силой бросил бутылку с водой, которая от пола отскочила в находившегося рядом работника арены. После этого сотрудникам стадиона пришлось вытирать разлитую по паркету воду. Согласно кадрам трансляции, Ингрэм не принес мужчине каких-либо извинений.
Форварду 28 лет, в текущем сезоне он в среднем набирает 21,0 очка, совершает 6,3 подбора и отдает 4 передачи. Он был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под вторым номером на драфте 2016 года. Также Ингрэм представлял "Нью-Орлеан Пеликанс".
