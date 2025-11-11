Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:31 11.11.2025 (обновлено: 11:43 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/nauka-2054129614.html
Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа
Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа - РИА Новости, 11.11.2025
Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа
Древние жители Кавказа создавали сложные составные орудия для охоты и разделки мяса из простых каменных пластинок, этот результат позволяет лучше понять, как... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:31:00+03:00
2025-11-11T11:43:00+03:00
наука
наука
университетская наука
кавказ
россия
санкт-петербург
рнф
история
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054129473_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_4e8cbbabf1f429a7414b6f6c05420834.jpg
https://ria.ru/20250224/nauka-2000802765.html
https://ria.ru/20250625/nauka-2025111912.html
кавказ
россия
санкт-петербург
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054129473_698:0:3427:2047_1920x0_80_0_0_9839003e9eb22db76fdc035239718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, кавказ, россия, санкт-петербург, рнф, история, археология, северный кавказ, артефакты
Наука, Наука, Университетская наука, Кавказ, Россия, Санкт-Петербург, РНФ, история, Археология, Северный Кавказ, артефакты

Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа

© Getty Images / gorodenkoffОхотники
Охотники - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / gorodenkoff
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Древние жители Кавказа создавали сложные составные орудия для охоты и разделки мяса из простых каменных пластинок, этот результат позволяет лучше понять, как развивались технологии обработки камня и изготовления орудий у людей, населявших территорию России много веков назад, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
В эпоху эпипалеолита, от 23 до 9 тысяч лет назад, жители Кавказа освоили новые технологии изготовления орудий труда и охоты. Примерно в этот период появились лук и стрелы, благодаря которым люди смогли успешно охотиться не только на крупную добычу, например оленей и бизонов, но и на мелких животных - зайцев, кроликов, барсуков и птиц. Кроме того, вместо простых цельных изделий из камня и кости люди эпохи эпипалеолита стали использовать составные или модульные инструменты, в которых можно было легко заменять отдельные элементы. Такие составляющие, называемые микролитами, чаще всего имели вид заостренных пластинок или наконечников и изготавливались из кремня или обсидиана. Возможность их менять по мере изнашивания позволяла продлить срок службы орудий.
Гегалашур 1, остатки древнего ручья в раскопе 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Дагестане обнаружили древнейшие орудия предков человека
24 февраля, 07:00
Ученые из АНО "Лаборатория доистории" (Санкт-Петербург) описали коллекцию из 243 микролитов, найденных в ходе раскопок Мезмайской пещеры, грота Сосруко и навеса Псытуаже на Северном Кавказе.
Для исследования артефактов авторы использовали стереомикроскоп, который позволил выявить на орудиях мельчайшие следы повреждений от использования для разного рода работ, а также в качестве орудий охоты. Это, в свою очередь, дало возможность предположить, как изготавливались и где использовались исследуемые микролиты.
"На поверхности 63 процентов микролитов ученые обнаружили следы разделки туш - характерную "полировку" и микросколы на режущем крае. Вероятно, такие пластинки служили сменными лезвиями в составных ножах для разделки мяса и шкур. Около 26% артефактов имели микротрещины – повреждения, часто возникающие при столкновении предметов. Это позволило археологам заключить, что образцы могли использоваться в качестве наконечников для метательного оружия, например дротиков", – говорится в сообщении.
Стоянка Солнечный - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Старше на 10 тысяч лет. Выявлен истинный возраст стоянки древних охотников
25 июня, 07:00
Небольшое количество микролитов вовсе не имело следов использования, поэтому их функции ученым определить не удалось. Единичные экземпляры тонкой игловидной формы, как предполагают авторы, могли использоваться в качестве шила.
"Ученые также детально исследовали участки, которыми микролиты вставляли в составные орудия. Характер следов на поверхности указал на то, что микролиты вставлялись в прорезанные пазы в рукоятях ножей и древков стрел или дротиков, которые изготавливались преимущественно из дерева, реже из кости. В качестве клеящего состава, вероятно, охотники применяли битум – природный продукт выветривания нефти, по вязкости похожий на смолу", – добавили в РНФ.
Составные орудия представляли собой важную инновационную технологию эпохи эпипалеолита, подчеркнула участник проекта, поддержанного грантом РНФ, главный научный сотрудник АНО "Лаборатория доистории", кандидат исторических наук Любовь Голованова. "В таких орудиях геометрические микролиты были заменяемыми, готовыми к использованию функциональными блоками определенной формы. В дальнейшем мы планируем расширить это направление исследований на другие памятники и регионы", – сказала Голованова, слова которой приведены в сообщении.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКавказРоссияСанкт-ПетербургРНФисторияАрхеологияСеверный Кавказартефакты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала