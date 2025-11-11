Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Древние жители Кавказа создавали сложные составные орудия для охоты и разделки мяса из простых каменных пластинок, этот результат позволяет лучше понять, как развивались технологии обработки камня и изготовления орудий у людей, населявших территорию России много веков назад, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).

В эпоху эпипалеолита, от 23 до 9 тысяч лет назад, жители Кавказа освоили новые технологии изготовления орудий труда и охоты. Примерно в этот период появились лук и стрелы, благодаря которым люди смогли успешно охотиться не только на крупную добычу, например оленей и бизонов, но и на мелких животных - зайцев, кроликов, барсуков и птиц. Кроме того, вместо простых цельных изделий из камня и кости люди эпохи эпипалеолита стали использовать составные или модульные инструменты, в которых можно было легко заменять отдельные элементы. Такие составляющие, называемые микролитами, чаще всего имели вид заостренных пластинок или наконечников и изготавливались из кремня или обсидиана. Возможность их менять по мере изнашивания позволяла продлить срок службы орудий.

Ученые из АНО "Лаборатория доистории" (Санкт-Петербург) описали коллекцию из 243 микролитов, найденных в ходе раскопок Мезмайской пещеры, грота Сосруко и навеса Псытуаже на Северном Кавказе.

Для исследования артефактов авторы использовали стереомикроскоп, который позволил выявить на орудиях мельчайшие следы повреждений от использования для разного рода работ, а также в качестве орудий охоты. Это, в свою очередь, дало возможность предположить, как изготавливались и где использовались исследуемые микролиты.

"На поверхности 63 процентов микролитов ученые обнаружили следы разделки туш - характерную "полировку" и микросколы на режущем крае. Вероятно, такие пластинки служили сменными лезвиями в составных ножах для разделки мяса и шкур. Около 26% артефактов имели микротрещины – повреждения, часто возникающие при столкновении предметов. Это позволило археологам заключить, что образцы могли использоваться в качестве наконечников для метательного оружия, например дротиков", – говорится в сообщении.

Небольшое количество микролитов вовсе не имело следов использования, поэтому их функции ученым определить не удалось. Единичные экземпляры тонкой игловидной формы, как предполагают авторы, могли использоваться в качестве шила.

"Ученые также детально исследовали участки, которыми микролиты вставляли в составные орудия. Характер следов на поверхности указал на то, что микролиты вставлялись в прорезанные пазы в рукоятях ножей и древков стрел или дротиков, которые изготавливались преимущественно из дерева, реже из кости. В качестве клеящего состава, вероятно, охотники применяли битум – природный продукт выветривания нефти, по вязкости похожий на смолу", – добавили в РНФ.