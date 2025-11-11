Ученые раскрыли секрет создания сложных орудий древними жителями Кавказа

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Древние жители Кавказа создавали сложные составные орудия для охоты и разделки мяса из простых каменных пластинок, этот результат позволяет лучше понять, как развивались технологии обработки камня и изготовления орудий у людей, населявших территорию России много веков назад, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
В эпоху эпипалеолита, от 23 до 9 тысяч лет назад, жители Кавказа освоили новые технологии изготовления орудий труда и охоты. Примерно в этот период появились лук и стрелы, благодаря которым люди смогли успешно охотиться не только на крупную добычу, например оленей и бизонов, но и на мелких животных - зайцев, кроликов, барсуков и птиц. Кроме того, вместо простых цельных изделий из камня и кости люди эпохи эпипалеолита стали использовать составные или модульные инструменты, в которых можно было легко заменять отдельные элементы. Такие составляющие, называемые микролитами, чаще всего имели вид заостренных пластинок или наконечников и изготавливались из кремня или обсидиана. Возможность их менять по мере изнашивания позволяла продлить срок службы орудий.
В Дагестане обнаружили древнейшие орудия предков человека
24 февраля, 07:00
Ученые из АНО "Лаборатория доистории" (Санкт-Петербург) описали коллекцию из 243 микролитов, найденных в ходе раскопок Мезмайской пещеры, грота Сосруко и навеса Псытуаже на Северном Кавказе.
Для исследования артефактов авторы использовали стереомикроскоп, который позволил выявить на орудиях мельчайшие следы повреждений от использования для разного рода работ, а также в качестве орудий охоты. Это, в свою очередь, дало возможность предположить, как изготавливались и где использовались исследуемые микролиты.
"На поверхности 63 процентов микролитов ученые обнаружили следы разделки туш - характерную "полировку" и микросколы на режущем крае. Вероятно, такие пластинки служили сменными лезвиями в составных ножах для разделки мяса и шкур. Около 26% артефактов имели микротрещины – повреждения, часто возникающие при столкновении предметов. Это позволило археологам заключить, что образцы могли использоваться в качестве наконечников для метательного оружия, например дротиков", – говорится в сообщении.
Небольшое количество микролитов вовсе не имело следов использования, поэтому их функции ученым определить не удалось. Единичные экземпляры тонкой игловидной формы, как предполагают авторы, могли использоваться в качестве шила.
"Ученые также детально исследовали участки, которыми микролиты вставляли в составные орудия. Характер следов на поверхности указал на то, что микролиты вставлялись в прорезанные пазы в рукоятях ножей и древков стрел или дротиков, которые изготавливались преимущественно из дерева, реже из кости. В качестве клеящего состава, вероятно, охотники применяли битум – природный продукт выветривания нефти, по вязкости похожий на смолу", – добавили в РНФ.
Составные орудия представляли собой важную инновационную технологию эпохи эпипалеолита, подчеркнула участник проекта, поддержанного грантом РНФ, главный научный сотрудник АНО "Лаборатория доистории", кандидат исторических наук Любовь Голованова. "В таких орудиях геометрические микролиты были заменяемыми, готовыми к использованию функциональными блоками определенной формы. В дальнейшем мы планируем расширить это направление исследований на другие памятники и регионы", – сказала Голованова, слова которой приведены в сообщении.