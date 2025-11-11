Рейтинг@Mail.ru
Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/nauka-2053379572.html
Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон
Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон - РИА Новости, 11.11.2025
Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон
Использовать стеклянный порошок в качестве частичной замены цемента в строительных смесях предложили ученые ДГТУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:00:00+03:00
2025-11-11T09:00:00+03:00
наука
китай
индия
вьетнам
scientific reports
университетская наука
экология
донской государственный технический университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053372667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9adde7b85accb8b5d0831212ff4a57ef.jpg
https://ria.ru/20251006/nauka-2046208870.html
https://ria.ru/20250910/nauka-2040655631.html
https://ri.ria.ru/20250723/nauka-2030651506.html
китай
индия
вьетнам
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053372667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85c2d92974b1257e2fc2353141819e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, индия, вьетнам, scientific reports, университетская наука, экология, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, технологии, экономика, наука, наука и инновации
Наука, Китай, Индия, Вьетнам, Scientific Reports, Университетская наука, Экология, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Технологии, Экономика, Наука, Наука и инновации

Ученые предложили добавлять стеклянные отходы в бетон

© Getty Images / Valeria VechterovaСтеклянные отходы
Стеклянные отходы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Valeria Vechterova
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Использовать стеклянный порошок в качестве частичной замены цемента в строительных смесях предложили ученые ДГТУ в составе международного научного коллектива. Применение такого подхода позволит не только решить проблему накопления стеклянных отходов, но и локализовать производство стройматериалов, при этом снизив их стоимость. Результаты представлены в Scientific Reports.
В состав цемента входят глины и известняки, которые регулируют пластичность строительной смеси, а также добавки, увеличивающие его прочность, сокращающие время затвердевания или влияющие на другие характеристики. В среднем в цементе содержится около 20 процентов оксида кремния (SiO2) — того же вещества, которое используется как основа для бытовых и промышленных стекол, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ).
Бетонные блоки - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
На Дону снизили стоимость бетона с помощью строительных отходов
6 октября, 08:00
Из-за стремительного роста населения планеты и увеличивающейся потребности в строительстве объектов различного назначения, с 1990-х годов производство цемента растет ежегодно: согласно данным за 2023 год, лидерами производства цемента являются Китай (2,1 миллиарда тонн), Индия (410 миллионов тонн) и Вьетнам (110 миллионов тонн). При этом мировое производство стекла, по оценкам специалистов, составляет около десяти миллионов тонн ежегодно, причем лишь 20 процентов изделий перерабатываются.
Естественного разложения стекла (как бумаги или ткани) не происходит — оно тысячи лет перетирается в мельчайшие частицы под воздействием физических сил.
Ученые российского вуза совместно с коллегами из Азербайджана, Саудовской Аравии, Сомали и Турции получили доказательства, что добавление в строительную смесь стеклянных отходов вместо части цемента в рациональном количестве не ухудшает механических свойств бетонов и конструкций на его основе.
3D-печать дома - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Томске разработали "чернила" для печати прочных домов
10 сентября, 07:00
«
"Образцы из смесей, в которых до 10 процентов цемента заменены стеклянными отходами, обладали не худшими прочностными характеристиками по сравнению с аналогами, выполненными на цементе. Чрезмерно большое количество такого заменителя вызывает риск ухудшения технологических свойств смесей и потенциальное нарушение контактных зон в затвердевшем материале", — рассказал заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.
Добавление в строительную смесь стеклянного порошка вместо специальных добавок может значительно удешевить строительство и упростить логистику. Также это может решить проблему скапливающихся отходов стекла, подчеркнул ученый.
"Преимущество полученных нами результатов — в комплексном научно-практическом подходе к оценке стеклянного порошка как замены части цемента в бетонах и железобетонных изделиях. Мы провели экспериментальные и теоретические расчеты и предложили модель, которая позволяет предсказать поведение бетона при том или ином количестве стеклянного порошка в его составе", — добавил Сергей Стельмах.
Робот Барабашка - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
На Дону создали робота-"барабашку"
23 июля, 09:00
В ближайшем будущем специалисты ДГТУ совместно с зарубежными коллегами планируют исследовать влияние размера частиц стекла и процента замены цемента на консистенцию бетонных смесей и характеристики конструкций из них.
 
НаукаКитайИндияВьетнамScientific ReportsУниверситетская наукаЭкологияДонской государственный технический университетРостов-на-ДонуТехнологииЭкономикаНаукаНаука и инновации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала