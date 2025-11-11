Экс-вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетике

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов оказался фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о коррупции в энергетической сфере, сообщило во вторник ведомство.

Ранее во вторник НАБУ заявило что предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине , пятеро из них задержаны.

"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьеру Украины, которого при общении называли "Че Гевара", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.

Отмечается, что ведомства зафиксировали передачу экс-чиновнику 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными. Другие средства в размере 500 тысяч долларов США были переданы его жене после того, как антикоррупционные ведомства заподозрили чиновника в преступлениях, указано в заявлении.

Как пишет украинское издание "Зеркало недели", под кличкой "Че Гевара" скрывается экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.