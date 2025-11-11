https://ria.ru/20251111/nabu-2054321294.html
Экс-вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетике
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов оказался фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о коррупции в энергетической сфере, сообщило во вторник ведомство.
Ранее во вторник НАБУ
заявило что предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине
, пятеро из них задержаны.
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьеру Украины, которого при общении называли "Че Гевара", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.
Отмечается, что ведомства зафиксировали передачу экс-чиновнику 1,2 миллиона долларов США
и почти 100 тысяч евро наличными. Другие средства в размере 500 тысяч долларов США были переданы его жене после того, как антикоррупционные ведомства заподозрили чиновника в преступлениях, указано в заявлении.
Как пишет украинское издание "Зеркало недели", под кличкой "Че Гевара" скрывается экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.