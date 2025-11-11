Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетике - РИА Новости, 11.11.2025
19:41 11.11.2025
Экс-вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетике
2025-11-11T19:41:00+03:00
2025-11-11T19:41:00+03:00
в мире, украина, сша, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, США, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Экс-вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетике

НАБУ обвинило экс-вице-премьера Украины Чернышова в коррупции в энергетике

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов оказался фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о коррупции в энергетической сфере, сообщило во вторник ведомство.
Ранее во вторник НАБУ заявило что предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине, пятеро из них задержаны.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
Вчера, 16:25
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьеру Украины, которого при общении называли "Че Гевара", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.
Отмечается, что ведомства зафиксировали передачу экс-чиновнику 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными. Другие средства в размере 500 тысяч долларов США были переданы его жене после того, как антикоррупционные ведомства заподозрили чиновника в преступлениях, указано в заявлении.
Как пишет украинское издание "Зеркало недели", под кличкой "Че Гевара" скрывается экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Тимур Миндич
Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор
Вчера, 19:09
 
В миреУкраинаСШАГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
