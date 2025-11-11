Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители ликвидировали бордель, располагавшийся в подвале торгового центра на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вычислили и ликвидировали притон для занятия проституцией, который располагался в подвале торгового центра на улице Барклая", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на портале "МВД Медиа".
В пресс-службе добавили, что по подозрению в организации незаконного интимного бизнеса полицейские задержали 39-летнюю приезжую женщину, работавшую администратором борделя. Она контролировала работу заведения, встречала клиентов и рассчитывалась с его работницами. В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
В ведомстве также сообщили, что в отношении трех работниц борделя составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). При обыске заведения правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, черновую документацию и деньги.