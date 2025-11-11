Рейтинг@Mail.ru
Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/moskva-2054132526.html
Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы
Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы - РИА Новости, 11.11.2025
Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы
Правоохранители ликвидировали бордель, располагавшийся в подвале торгового центра на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:43:00+03:00
2025-11-11T11:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250315/peterburg-2005192873.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Полиция ликвидировала бордель на западе Москвы

Полиция ликвидировала бордель в подвале торгового центра на западе Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители ликвидировали бордель, располагавшийся в подвале торгового центра на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вычислили и ликвидировали притон для занятия проституцией, который располагался в подвале торгового центра на улице Барклая", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на портале "МВД Медиа".
«
В пресс-службе добавили, что по подозрению в организации незаконного интимного бизнеса полицейские задержали 39-летнюю приезжую женщину, работавшую администратором борделя. Она контролировала работу заведения, встречала клиентов и рассчитывалась с его работницами. В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
В ведомстве также сообщили, что в отношении трех работниц борделя составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). При обыске заведения правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, черновую документацию и деньги.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Петербурге ликвидировали бордель, организованный в квартире
15 марта, 14:54
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала