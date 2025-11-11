Опрос показал, сколько туристов посетили новогодние локации в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. . Оформленные к новогодним праздникам локации Москвы посещают 92% туристов, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

"В новогодний сезон 2024-2025 годов столицу посетили 7 миллионов гостей, что в полтора раза выше предшествующего периода, а общий вклад в экономику от туристического потока в этот период превысил 135 миллиардов рублей. Девять из десяти туристов (92%) посещали различные столичные локации, столько же выразили позитивное отношение к новогоднему украшению города Москвы", - говорится в материалах аналитического центра ВЦИОМ.

Как указывается в них, новогодняя туристическая активность в Москве сосредотачивается прежде всего в центре города. Большинство посетителей выбирают знаковые площади и центральные улицы: Красную, Манежную, Арбат, Никольскую, где убранство особенно впечатляющее. Популярностью также пользуются ВДНХ и парки вблизи мест проживания.

"Главные впечатления гостей зимней Москвы связаны с ее визуальным образом и атмосферой улиц. Туристы прежде всего запоминают яркое оформление, прогулки по центральным улицам и историческому центру, именно там концентрируется дух новогодней столицы. Световые конструкции и архитектурная подсветка зданий усиливают эффект волшебства, делая прогулку главным видом зимнего туристического досуга", – отмечается в материалах.

В них подчеркивается, что новогоднее оформление столицы воспринимается гостями города как один из ключевых элементов зимнего образа российской столицы. Туристы в качестве основного фактора выбора Москвы для поездки называют новогоднее оформление города: большинство (89%) при выборе маршрута прогулки готовы сделать выбор в пользу украшенной улицы.