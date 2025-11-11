В Банке России рассказали о статистике переводов денег мошенникам

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лишь одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной, год назад на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Мы вместе с банками постоянно усиливаем защиту от мошенников. Например, сейчас только один из 146 переводов им удается довести до конца. Еще год назад картина была другой: тогда на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций", - отметил он.