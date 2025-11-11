Рейтинг@Mail.ru
В Банке России рассказали о статистике переводов денег мошенникам - РИА Новости, 11.11.2025
05:50 11.11.2025
В Банке России рассказали о статистике переводов денег мошенникам
В Банке России рассказали о статистике переводов денег мошенникам
Лишь одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной, год назад на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций,... РИА Новости, 11.11.2025
вадим уваров
вадим уваров
Вадим Уваров, Общество
В Банке России рассказали о статистике переводов денег мошенникам

Уваров: только одна из 146 попыток перевода денег мошенникам удается

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лишь одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной, год назад на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Мы вместе с банками постоянно усиливаем защиту от мошенников. Например, сейчас только один из 146 переводов им удается довести до конца. Еще год назад картина была другой: тогда на каждый мошеннический перевод приходилось лишь 55 неудачных операций", - отметил он.
Также Уваров отметил, что Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года.
Всего за первую половину этого года банки отбили 82,5 миллиона попыток мошенников похитить деньги на общую сумму 8 триллионов рублей - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вадим Уваров
 
 
