В Госдуме предупредили о мошенничестве во время черной пятницы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мошенники максимально активизируются в период "черной пятницы", предупредил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Черная пятница" в 2025 году начнется 28 ноября и завершится 1 декабря.

"В период "чёрной пятницы" мошенники максимально активизируются, приспосабливая схемы под массовый поток покупателей и рекламных рассылок. Одна из типичных уловок — фальшивые интернет-магазины и страницы в сети с привлекательными скидками: но по итогу товары либо не отправляют, либо присылают подделки", - сказал он.

По словам депутата, зачастую такие сайты выглядят правдоподобно — с копиями логотипов, фальшивыми отзывами и акциями, чтобы заставить покупателя оформить предоплату как можно быстрее. "Поэтому обязательно проверяйте наличие юридической информации, реальные контакты и отзывы на независимых площадках, прежде чем вводить платёжные данные", - добавил парламентарий.

Немкин отметил, что еще один распространённый сценарий — фишинговые рассылки и SMS от имени известных ритейлеров, служб доставки или платёжных систем с просьбой "подтвердить заказ" или "получить купон", содержащие ссылки на фальшивые формы ввода данных.

"Переход по таким ссылкам может привести к краже логинов, паролей и реквизитов карт, а также к установке мобильного или браузерного трояна. Никогда не вводите платёжные данные на страницах, ссылка на которые пришла в сообщении; лучше зайти на сайт продавца вручную через поисковик или приложение", - подчеркнул он.

Также, по словам депутата, активны схемы с подменой платёжных реквизитов.

"Мошенники взламывают аккаунты продавцов или размещают поддельные объявления, где указывают реквизиты для перевода на карту или в сторонний кошелёк. После перевода товар покупатель не получает, а вернуть средства крайне сложно. При оплате по реквизитам всегда отдавайте предпочтение защищённым способам, а при сомнении — связывайтесь с продавцом напрямую по официальным каналам", - добавил парламентарий.

Немкин рассказал, что ещё одна опасность — это "скидочные" приложения и расширения-"помощники", которые обещают автоматически применять лучшие купоны и находить товары по минимальной цене. По его словам, многие из них собирают историю просмотров, логины и даже данные карт, либо вставляют собственную форму оплаты.