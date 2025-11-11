Профсоюзы Молдавии попросили правительство повысить минимальную зарплату

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии обратилась к правительству республики с просьбой повысить минимальную месячную заработную плату с $325 до $475, сообщает во вторник профсоюзная пресс-служба.

Профсоюзы направили запрос в адрес премьер-министра Александра Мунтяну, министра финансов Адриана Гаврилицэ и министра труда и социальной защиты Натальи Плугару.

"Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы обратилась с запросом, в котором просит установить минимальную заработную плату в размере 8050 леев (475 долларов – ред.) в месяц, начиная с 1 января 2026 года… Эта мера необходима для поддержания покупательной способности работников, предотвращения углубления бедности и обеспечения достойного уровня жизни работников в Республике Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте конфедерации.

Отмечается, что 2025 году соотношение минимальной заработной платы к средней заработной плате в экономике снизилось с 42,7% до 40,5%, а сохранение низкой минимальной заработной платы приведет к росту бедности среди работников, учитывая, что за последние два года уровень бедности вырос с 31,1% до 33,6%. Подчеркивается, что минимальная заработная плата в размере 475 долларов будет также способствовать предотвращению оттока рабочей силы, а также обеспечению экономической предсказуемости деловой среды и бюджетной политики в области заработной платы.

"Анализ динамики прожиточного минимума за первое полугодие 2025 года показывает, что минимальная заработная плата в размере 5500 леев (325 долларов – ред.) покрывает лишь 70% от величины прожиточного минимума для взрослого и ребёнка на иждивении", - поясняется в сообщении.