В Молдавии заявили о росте потребления синтетических наркотиков

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. В Молдавии растет потребление синтетических наркотиков, заявил во вторник депутат от оппозиционной в стране Партии социалистов Владимир Односталко.

Депутат вместе с коллегой по фракции социалистов Григорием Новаком провел брифинг, на котором заявил о катастрофической ситуации в стране по росту потребления наркотиков, в том числе среди детей школьного возраста, и о необходимости предпринять совместные усилия по решению этой проблемы.

"Предлагаю ввести в стране чрезвычайное положение в области синтетических наркотиков. Власти замалчивают об этом проблеме. Необходимо ограничить граждан республики в доступе к наркотическим веществам, как внутри страны, так и ограничить доступ этих веществ в страну. Потому что скоро у нас школы будут наполнены больше синтетическими наркотиками, чем знаниями. И в этом вопросе наш девиз очень простой: "Спасем детей - спасем нацию", - сказал Односталко на брифинге.

По его словам, официальная статистика демонстрирует рост количества наркозависимых людей. Так, в 2020 году официально на учете в Молдавии состояло 11 586 человек, а в 2024 году – уже 12 140 человек. Речь, по словам депутата, в данном случае идет только о тех людях, которые официально обратились за помощью.

Парламентарий также обратил внимание на увеличение почти в два раза количества преступлений с участием лиц, употребляющих наркотики: с 2361 в 2022 году до 4318 случаев в 2024 году. "Это говорит о доступности наркотиков", - утверждает он.