В Молдавии заявили о росте потребления синтетических наркотиков - РИА Новости, 11.11.2025
16:36 11.11.2025
В Молдавии заявили о росте потребления синтетических наркотиков
В Молдавии растет потребление синтетических наркотиков, заявил во вторник депутат от оппозиционной в стране Партии социалистов Владимир Односталко. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Флаг Молдавии
Флаг Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. В Молдавии растет потребление синтетических наркотиков, заявил во вторник депутат от оппозиционной в стране Партии социалистов Владимир Односталко.
Депутат вместе с коллегой по фракции социалистов Григорием Новаком провел брифинг, на котором заявил о катастрофической ситуации в стране по росту потребления наркотиков, в том числе среди детей школьного возраста, и о необходимости предпринять совместные усилия по решению этой проблемы.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявили в оппозиции
10 ноября, 14:51
"Предлагаю ввести в стране чрезвычайное положение в области синтетических наркотиков. Власти замалчивают об этом проблеме. Необходимо ограничить граждан республики в доступе к наркотическим веществам, как внутри страны, так и ограничить доступ этих веществ в страну. Потому что скоро у нас школы будут наполнены больше синтетическими наркотиками, чем знаниями. И в этом вопросе наш девиз очень простой: "Спасем детей - спасем нацию", - сказал Односталко на брифинге.
По его словам, официальная статистика демонстрирует рост количества наркозависимых людей. Так, в 2020 году официально на учете в Молдавии состояло 11 586 человек, а в 2024 году – уже 12 140 человек. Речь, по словам депутата, в данном случае идет только о тех людях, которые официально обратились за помощью.
Парламентарий также обратил внимание на увеличение почти в два раза количества преступлений с участием лиц, употребляющих наркотики: с 2361 в 2022 году до 4318 случаев в 2024 году. "Это говорит о доступности наркотиков", - утверждает он.
В свою очередь депутат от Партии социалистов Григорий Новак отметил на брифинге, что, к сожалению, дети становятся не просто потребителями синтетических наркотиков, они вовлекаются в их в трафик. По его словам, дети меньше, чем взрослые проинформированы об опасности употребления и распространения наркотиков и не боятся закона. Новак также объявил об инициативе фракции социалистов создать парламентскую платформу для борьбы с распространением наркотиков, которая объединит усилия депутатов, экспертов, представителей правоохранительных органов в этом направлении.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией
5 ноября, 10:32
 
