В РФС заявили, что на продаже пива клубы много не заработают
12:02 11.11.2025 (обновлено: 12:18 11.11.2025)
В РФС заявили, что на продаже пива клубы много не заработают
Непосредственно продажа пива на стадионах во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) не может стать мощным источником дохода клубов, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Митрофанов: продажа пива на матчах РПЛ не принесет большого дохода клубам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Непосредственно продажа пива на стадионах во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) не может стать мощным источником дохода клубов, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее РФС и РПЛ провели на форуме "Россия – спортивная держава" круглый стол на тему "Культура спортивного боления и роль пива в популяризации соревнований".
"Непосредственно на продаже пива на стадионах много не заработаешь. А вот привлечение дополнительной аудитории на матчи за счет полноценных услуг кейтеринга может стать серьезным подспорьем. За счет предоставления соответствующего сервиса может увеличиться цена мест в отдельных секторах. Мы в этом абсолютно уверены, проанализировав мировой опыт", - сказал Митрофанов.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщал РИА Новости, что он и его коллеги работают над законопроектом, который позволит продажу пива на стадионах.
Глава РПЛ выразил надежду на возобновление продажи пива на стадионах
5 ноября, 17:54
 
