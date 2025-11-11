https://ria.ru/20251111/mitrofanov-2054120478.html
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что сборная США не выражает нежелания играть против национальной РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T10:55:00+03:00
2025-11-11T10:55:00+03:00
2025-11-11T10:55:00+03:00
футбол
максим митрофанов
сергей лавров
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996882781_162:91:2926:1646_1920x0_80_0_0_fb4459ee2a32d60c7a0da2282b1f6982.jpg
/20251001/futbol-2045742338.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996882781_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_e5f104d0ccdf1946e1052484fdbff8f4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим митрофанов, сергей лавров, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), спорт
Футбол, Максим Митрофанов, Сергей Лавров, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов
Митрофанов заявил, что сборная США не выражает нежелания играть с россиянами
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что сборная США не выражает нежелания играть против национальной команды России.
«
"У них хорошее отношение (к нам). Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны. Но нет позиции, что "мы не хотим с вами играть" или "не готовы это обсуждать", - сказал Митрофанов.
В сентябре Митрофанов сообщил, что РФС ведет переговоры с США по проведению товарищеской встречи сборных при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что в некоторых американских кругах, в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА), обсуждают возможность проведения матча между сборными России и США - как между странами, которые являются организаторами чемпионатов мира соответственно 2018 и 2026 годов. Позже Митрофанов отметил, что переговоры находятся в стадии паузы, так как у сборной США нет свободных окон для проведения товарищеского матча.