Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов
Футбол
 
10:55 11.11.2025
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов
Новости
Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что сборная США не выражает нежелания играть против национальной команды России.
«
"У них хорошее отношение (к нам). Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны. Но нет позиции, что "мы не хотим с вами играть" или "не готовы это обсуждать", - сказал Митрофанов.
В сентябре Митрофанов сообщил, что РФС ведет переговоры с США по проведению товарищеской встречи сборных при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что в некоторых американских кругах, в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА), обсуждают возможность проведения матча между сборными России и США - как между странами, которые являются организаторами чемпионатов мира соответственно 2018 и 2026 годов. Позже Митрофанов отметил, что переговоры находятся в стадии паузы, так как у сборной США нет свободных окон для проведения товарищеского матча.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
1 октября, 23:36
1 октября, 23:36
 
Футбол Максим Митрофанов Сергей Лавров Российский футбольный союз (РФС) Международная федерация футбола (ФИФА) Спорт
 
