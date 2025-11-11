Сборная США не выражает нежелания играть с Россией, заявил Митрофанов

"У них хорошее отношение (к нам). Понятно, они тоже ориентируются на позицию политического руководства своей страны. Но нет позиции, что "мы не хотим с вами играть" или "не готовы это обсуждать", - сказал Митрофанов.

В сентябре Митрофанов сообщил, что РФС ведет переговоры с США по проведению товарищеской встречи сборных при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что в некоторых американских кругах, в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА), обсуждают возможность проведения матча между сборными России и США - как между странами, которые являются организаторами чемпионатов мира соответственно 2018 и 2026 годов. Позже Митрофанов отметил, что переговоры находятся в стадии паузы, так как у сборной США нет свободных окон для проведения товарищеского матча.