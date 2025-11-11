https://ria.ru/20251111/mishustin-2054188756.html
Мишустин расказал о потенциале для наращивания сельхозэкспорта
Мишустин расказал о потенциале для наращивания сельхозэкспорта - РИА Новости, 11.11.2025
Мишустин расказал о потенциале для наращивания сельхозэкспорта
Потенциал для наращивания сельскохозяйственного экспорта РФ есть, завил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:17:00+03:00
2025-11-11T14:17:00+03:00
2025-11-11T14:20:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054187585_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_02ff3e802faa9fa9ed1f682f30de0bbf.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053082923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054187585_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_09d94c9c64d6dc6194ca5372d000f135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин расказал о потенциале для наращивания сельхозэкспорта
Мишустин: у России есть потенциал для наращивания сельхозэкспорта