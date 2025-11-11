Рейтинг@Mail.ru
14:17 11.11.2025 (обновлено: 14:20 11.11.2025)
Мишустин расказал о потенциале для наращивания сельхозэкспорта
Потенциал для наращивания сельскохозяйственного экспорта РФ есть, завил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Потенциал для наращивания сельскохозяйственного экспорта РФ есть, завил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Есть также у нас и весомые заделы для наращивания экспортного потенциала (сельского хозяйства - ред.): и продовольствия, и сырья", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности".
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия осуществила первую поставку зерна в Армению через Азербайджан
6 ноября, 00:21
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
