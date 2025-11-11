Рейтинг@Mail.ru
00:59 11.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, калининград, хабаровск, михаил мишустин, снг, общество
Россия, Калининград, Хабаровск, Михаил Мишустин, СНГ, Общество
Мишустин поздравил "Российскую газету" с юбилеем

Мишустин поздравил коллектив "Российской газеты" с 35-летием

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "Российской газеты" с 35-летием, отметив ее верность традициям и внимание издания к инновационному развитию.
"Примите мои искренние поздравления со знаменательной датой. 35 лет "Российская газета" рассказывает о жизни нашей страны. На ее страницах поднимаются острые социальные вопросы, обсуждаются значимые, волнующие людей темы. За эти десятилетия РГ расширила свою сеть от Калининграда до Хабаровска и в СНГ. Превратилась в современный мультимедийный холдинг, который занимает лидирующие позиции по объему аудитории", - написал Мишустин в поздравлении, опубликованном в номере "Российской газеты".
Глава российского кабмина отметил работу новостного портала газеты, который предоставляет миллионам людей "оперативную, объективную и качественную информацию о том, что происходит в России и мире".
"Сегодня знаменитое издание сохраняет верность своим лучшим традициям, уделяя большое внимание инновационному развитию, внедряя высокие технологии и новые методы взаимодействия с аудиторией, реализует масштабные проекты", - добавил он.
Кроме того, Мишустин назвал особой гордостью "Российской газеты" ее коллектив, который работает над созданием уникального контента.
"Ваши публикации формируют правовую культуру, привлекают внимание к актуальным проблемам, обеспечивают открытый диалог между государством и обществом. Этот труд заслуживает глубокой признательности", - подчеркнул премьер.
"Российская газета" является официальным печатным органом правительства РФ. Первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем
Вчера, 23:08
 
РоссияКалининградХабаровскМихаил МишустинСНГОбщество
 
 
