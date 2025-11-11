Рейтинг@Mail.ru
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке
Фигурное катание
 
21:57 11.11.2025
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пошутила над олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным после вопроса о помолвке. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке

Медведева пошутила над Ягудиным, отвечая на вопрос о помолвке

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Панина. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пошутила над олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным после вопроса о помолвке.
Во вторник прошла церемония закрытия благотворительного проекта "Корпорация добра", Медведева представляла департамент профессионального спорта. Ведущий мероприятия Ягудин поздравил спортсменку с помолвкой, о которой ранее Медведева объявила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Фигуристка выложила видео видео, где российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца.
В ответ Медведева пошутила над отсутствием свадебного кольца у Ягудина, на что фигурист ответил: "Это как добрые дела, необязательно кичиться этим, необязательно показывать все. Самое главное, чтобы это было внутри, в душе".
"Согласна ли с этим Татьяна (Тотьмянина, жена Ягудина)?" - поинтересовалась спортсменка.
"Татьяна всегда со мной согласна", - ответил Ягудин.
Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж
11 ноября, 18:30
Фигурное катание
 
