Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Панина. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пошутила над олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным после вопроса о помолвке.

Во вторник прошла церемония закрытия благотворительного проекта "Корпорация добра", Медведева представляла департамент профессионального спорта. Ведущий мероприятия Ягудин поздравил спортсменку с помолвкой, о которой ранее Медведева объявила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Фигуристка выложила видео видео, где российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца.

В ответ Медведева пошутила над отсутствием свадебного кольца у Ягудина, на что фигурист ответил: "Это как добрые дела, необязательно кичиться этим, необязательно показывать все. Самое главное, чтобы это было внутри, в душе".

"Согласна ли с этим Татьяна (Тотьмянина, жена Ягудина)?" - поинтересовалась спортсменка.

"Татьяна всегда со мной согласна", - ответил Ягудин.