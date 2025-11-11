https://ria.ru/20251111/medvedeva-2054343006.html
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пошутила над олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным после вопроса о помолвке. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T21:57:00+03:00
2025-11-11T21:57:00+03:00
2025-11-11T21:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгений медведев
алексей ягудин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034778425_0:121:1080:729_1920x0_80_0_0_a5beee5d12a68203c53fdd2d3e85c050.jpg
/20251111/medvedeva-2054301443.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034778425_0:20:1080:830_1920x0_80_0_0_c1f0fc08052488d2ac77c86a3afaa08d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений медведев, алексей ягудин
Фигурное катание, Спорт, Евгений Медведев, Алексей Ягудин
Медведева потроллила Ягудина после вопроса о помолвке
Медведева пошутила над Ягудиным, отвечая на вопрос о помолвке
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Панина. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пошутила над олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным после вопроса о помолвке.
Во вторник прошла церемония закрытия благотворительного проекта "Корпорация добра", Медведева
представляла департамент профессионального спорта. Ведущий мероприятия Ягудин
поздравил спортсменку с помолвкой, о которой ранее Медведева объявила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Фигуристка выложила видео видео, где российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца.
В ответ Медведева пошутила над отсутствием свадебного кольца у Ягудина, на что фигурист ответил: "Это как добрые дела, необязательно кичиться этим, необязательно показывать все. Самое главное, чтобы это было внутри, в душе".
"Согласна ли с этим Татьяна (Тотьмянина, жена Ягудина)?" - поинтересовалась спортсменка.
"Татьяна всегда со мной согласна", - ответил Ягудин.
Медведева и Гайнутдинов выступали друг с другом в проекте "Звездные танцы" на ТНТ в 2024 году. В начале июля пара опубликовала в соцсетях романтическую фотосессию, фактически объявив об отношениях.