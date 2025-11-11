Рейтинг@Mail.ru
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:30 11.11.2025 (обновлено: 18:42 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/medvedeva-2054301443.html
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж
Евгения Медведева сказала "да" своему избраннику. РИА Новости Спорт рассказывает, как двукратная чемпионка мира и независимая девушка решилась выйти замуж. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T18:30:00+03:00
2025-11-11T18:42:00+03:00
фигурное катание
евгения медведева
авторы риа новости спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027373039_0:247:853:727_1920x0_80_0_0_074a3d2c50aca2e8012850d89334832c.jpg
/20250719/stil-zagitovoy-2030148046.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027373039_0:244:853:884_1920x0_80_0_0_e2e7dc0fac1fc1fda5f5f7301c4eb71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евгения медведева, авторы риа новости спорт, вокруг спорта
Фигурное катание, Евгения Медведева, Авторы РИА Новости Спорт, Вокруг спорта
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж

Фигуристка Медведева объявила о помолвке с танцором Гайнутдиновым

© Фото : соцсети Евгении МедведевойЕвгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : соцсети Евгении Медведевой
Читать в
Дзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Евгения Медведева сказала "да" своему избраннику. РИА Новости Спорт рассказывает, как двукратная чемпионка мира и независимая девушка решилась выйти замуж.

Бывший развелся через три месяца

О романтической стороне своей жизни Медведева во времена спортивной карьеры никогда не распространялась. Но это не значит, что ее не существовало. Уже позже она признавалась, что у нее все было как у всех: и первая любовь, и первое разочарование.
«
"Когда ты впервые влюбляешься, то даже представить не можешь, что можно испытывать чувства еще сильнее. Все завершилось некрасиво. Закончилась Олимпиада, был тяжелый момент, сразу после Игр человек мне прямом текстом сказал: "Ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни. Мы были вместе почти два года, я переживала просто из-за всего", - рассказывала фигуристка в интервью Youtube-каналу "Макарена".
Что это был за таинственный мерзавец, достоверно неизвестно, но кое-какие догадки есть. "У меня в прошлом году случилась ситуация, когда бывший женился, а потом через три месяца развелся. Одна реакция "ой", а потом "ха-ха", - рассказала Евгения в своем собственном шоу "Бес комментариев", и многие подумали, что она указывает на двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю, который разорвал брак через несколько месяцев из-за преследования фанатов. То, что Медведева и Ханю часто проводили время вместе, не секрет, в соцсетях много их совместных фотографий.
© Соцсети спортсменкиЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети спортсменки
Евгения Медведева
Сводила молва Евгению и с другими известными людьми. Например, с ее партнером по "Ледниковому периоду" Даней Милохиным – к слову, характерным жестом пальцев намекавшим на азиатское происхождение первого парня Медведевой. Сами молодые люди какое-то время делали все, чтобы слухи о своем романе подогреть. Например, страстно поцеловались во время одного из выступлений – хотя вполне могли обойтись, как говорят в фигурном катании, "макетом". Появлялись в соцсетях и другие намеки на то, что одним коммерческим партнерством отношения Медведевой и Милохина не ограничивались.
Первый же роман, который двукратная вице-чемпионка Олимпиады официально рассекретила, был с Дмитрием Чигиревым – фигуристом, выступавшим в парном катании и не достигшим в нем каких-то заметных успехов. Впервые Медведеву с новым бойфрендом заметили на ее мастер-классе в феврале 2023 года, потом – на нескольких матчах футбольного "Динамо", а тем же летом Евгения выложила фотографии из совместного отпуска на Мальдивах.
"Он покорил мое сердце тем, что любит", - признавалась она в интервью YouTube-каналу "Гуд Морнинг", и если и рассказывала об отношениях с Чигиревым, то только в перспективе их долгого совместного будущего. Но в октябре прошлого года в интервью Hello! неожиданно заявила, что свободна. "Как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье", - заявила она, чем повергла переживавших за нее болельщиков в глубокую грусть. Как же так – ведь последние полтора года у нее все было хорошо!
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕвгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов

Если любят, то и с красным носом

Впрочем, той же осенью 2024-го Медведева начала сниматься в шоу "Звездные танцы на ТНТ", и практически сразу стало ясно – с Ильдаром Гайнутдиновым, солистом балета Todes, который стал ее партнером, у нее возникла особая "химия". "Были очень пикантные постановки, в которых нужно любовь показывать, самые разные оттенки страсти… Я в танце всегда стараюсь быть искренним и возбуждаю в себе эмоции, которые нужно передать. С Женей все было очень ярко. И в какой-то момент я понял, что мои чувства в танце и реальности совпадают", - рассказал артист в интервью изданию "7 дней".
«
"Когда работаешь в паре, может возникнуть страсть, особенно если все молодые, красивые и одинокие, - добавила Евгения. – Проект – маленькая жизнь. Но очень опрометчиво надеяться на серьезные отношения. Я это понимала. Шоу заканчивается, и людей обычно больше ничего не связывает. Но мы с Ильдаром убедились: то, что происходит между нами – это не эффект "Звездных танцев", а настоящая заинтересованность именно друг в друге. И тогда мы стали встречаться. Это началось значительно позже проекта".
Как подчеркивают молодые люди, их отношения нельзя охарактеризовать фразой "в омут с головой". "Мне кажется, очень сложно потерять голову, когда оба так много работают. И это чудо, что мы вместе, потому что мы даже из разных сфер деятельности", - отмечал Гайнутдинов. Но при этом Ильдар и Евгения искали любой повод, чтобы увидеться. Даже если для этого надо было лететь за тысячи километров.
© Фото : соцсети Евгении МедведевойЕвгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов
Именно в одну из таких поездок Медведева, по ее словам, поняла, что это любовь.
"Прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, и тут он заболел. Я видела, что у него нос подтекает, кашель начинается, я уже предчувствовала, что вот-вот поднимется температура, и он разболеется, - вспоминала Евгения. - Сразу сходила в аптеку, принесла лекарства, в итоге он все равно разболелся – тяжело, с температурой, а я скакала вокруг. Потом и я тоже заболела… До этого мы старались друг перед другом быть идеальными – укладка, макияж… А тут вдруг температура 39, красный нос, ты ни встать с кровати не можешь, ни поесть самостоятельно. Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования: "Ох, какой ужас". Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный, он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой… Ты ощущаешь нежность и целую палитру чувств".
Официально об отношениях Медведева и Гайнутдинов объявили летом нынешнего года, когда опубликовали в соцсетях серию романтических фотографий и подписали их фразой "Сквозь танец – в жизнь". Первым в любви, как рассказали молодые люди, признался Ильдар. "Я ощутил, что нужно это сделать, потому что уверен в своих чувствах и вижу ответные… И тогда я просто пошел навстречу чему-то большому и серьезному", - рассказал он.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Загитова больше не боится": стилист раскрыла тайны фигуристки
19 июля, 15:30
Кольцо на пальце Медведевой внимательные журналисты заметили еще в конце прошлой недели – во время Гран-при России по фигурному катанию в Казани, где она работала ведущей. Ну а во вторник Евгения и Ильдар опубликовали в соцсетях потрясающей красоты видеоролик, на котором девушка со слезами счастья принимает предложение своего молодого человека, вставшего перед ней на колено: "Я всегда буду рядом, никогда тебя не предам и сделаю все, что могу, для тебя".
 
Фигурное катаниеЕвгения МедведеваАвторы РИА Новости СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала