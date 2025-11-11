"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж

Евгения Медведева сказала "да" своему избраннику. РИА Новости Спорт рассказывает, как двукратная чемпионка мира и независимая девушка решилась выйти замуж.

Бывший развелся через три месяца

О романтической стороне своей жизни Медведева во времена спортивной карьеры никогда не распространялась. Но это не значит, что ее не существовало. Уже позже она признавалась, что у нее все было как у всех: и первая любовь, и первое разочарование.

« "Когда ты впервые влюбляешься, то даже представить не можешь, что можно испытывать чувства еще сильнее. Все завершилось некрасиво. Закончилась Олимпиада, был тяжелый момент, сразу после Игр человек мне прямом текстом сказал: "Ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни. Мы были вместе почти два года, я переживала просто из-за всего", - рассказывала фигуристка в интервью Youtube-каналу "Макарена".

Что это был за таинственный мерзавец, достоверно неизвестно, но кое-какие догадки есть. "У меня в прошлом году случилась ситуация, когда бывший женился, а потом через три месяца развелся. Одна реакция "ой", а потом "ха-ха", - рассказала Евгения в своем собственном шоу "Бес комментариев", и многие подумали, что она указывает на двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю, который разорвал брак через несколько месяцев из-за преследования фанатов. То, что Медведева и Ханю часто проводили время вместе, не секрет, в соцсетях много их совместных фотографий.

© Соцсети спортсменки Евгения Медведева © Соцсети спортсменки Евгения Медведева

Сводила молва Евгению и с другими известными людьми. Например, с ее партнером по "Ледниковому периоду" Даней Милохиным – к слову, характерным жестом пальцев намекавшим на азиатское происхождение первого парня Медведевой. Сами молодые люди какое-то время делали все, чтобы слухи о своем романе подогреть. Например, страстно поцеловались во время одного из выступлений – хотя вполне могли обойтись, как говорят в фигурном катании, "макетом". Появлялись в соцсетях и другие намеки на то, что одним коммерческим партнерством отношения Медведевой и Милохина не ограничивались.

Первый же роман, который двукратная вице-чемпионка Олимпиады официально рассекретила, был с Дмитрием Чигиревым – фигуристом, выступавшим в парном катании и не достигшим в нем каких-то заметных успехов. Впервые Медведеву с новым бойфрендом заметили на ее мастер-классе в феврале 2023 года, потом – на нескольких матчах футбольного "Динамо", а тем же летом Евгения выложила фотографии из совместного отпуска на Мальдивах.

"Он покорил мое сердце тем, что любит", - признавалась она в интервью YouTube-каналу "Гуд Морнинг", и если и рассказывала об отношениях с Чигиревым, то только в перспективе их долгого совместного будущего. Но в октябре прошлого года в интервью Hello! неожиданно заявила, что свободна. "Как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье", - заявила она, чем повергла переживавших за нее болельщиков в глубокую грусть. Как же так – ведь последние полтора года у нее все было хорошо!

Если любят, то и с красным носом

Впрочем, той же осенью 2024-го Медведева начала сниматься в шоу "Звездные танцы на ТНТ", и практически сразу стало ясно – с Ильдаром Гайнутдиновым, солистом балета Todes, который стал ее партнером, у нее возникла особая "химия". "Были очень пикантные постановки, в которых нужно любовь показывать, самые разные оттенки страсти… Я в танце всегда стараюсь быть искренним и возбуждаю в себе эмоции, которые нужно передать. С Женей все было очень ярко. И в какой-то момент я понял, что мои чувства в танце и реальности совпадают", - рассказал артист в интервью изданию "7 дней".

« "Когда работаешь в паре, может возникнуть страсть, особенно если все молодые, красивые и одинокие, - добавила Евгения. – Проект – маленькая жизнь. Но очень опрометчиво надеяться на серьезные отношения. Я это понимала. Шоу заканчивается, и людей обычно больше ничего не связывает. Но мы с Ильдаром убедились: то, что происходит между нами – это не эффект "Звездных танцев", а настоящая заинтересованность именно друг в друге. И тогда мы стали встречаться. Это началось значительно позже проекта".

Как подчеркивают молодые люди, их отношения нельзя охарактеризовать фразой "в омут с головой". "Мне кажется, очень сложно потерять голову, когда оба так много работают. И это чудо, что мы вместе, потому что мы даже из разных сфер деятельности", - отмечал Гайнутдинов. Но при этом Ильдар и Евгения искали любой повод, чтобы увидеться. Даже если для этого надо было лететь за тысячи километров.

© Фото : соцсети Евгении Медведевой Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов © Фото : соцсети Евгении Медведевой Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов

Именно в одну из таких поездок Медведева, по ее словам, поняла, что это любовь.

"Прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, и тут он заболел. Я видела, что у него нос подтекает, кашель начинается, я уже предчувствовала, что вот-вот поднимется температура, и он разболеется, - вспоминала Евгения. - Сразу сходила в аптеку, принесла лекарства, в итоге он все равно разболелся – тяжело, с температурой, а я скакала вокруг. Потом и я тоже заболела… До этого мы старались друг перед другом быть идеальными – укладка, макияж… А тут вдруг температура 39, красный нос, ты ни встать с кровати не можешь, ни поесть самостоятельно. Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования: "Ох, какой ужас". Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный, он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо рядом с тобой… Ты ощущаешь нежность и целую палитру чувств".

Официально об отношениях Медведева и Гайнутдинов объявили летом нынешнего года, когда опубликовали в соцсетях серию романтических фотографий и подписали их фразой "Сквозь танец – в жизнь". Первым в любви, как рассказали молодые люди, признался Ильдар. "Я ощутил, что нужно это сделать, потому что уверен в своих чувствах и вижу ответные… И тогда я просто пошел навстречу чему-то большому и серьезному", - рассказал он.