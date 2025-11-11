https://ria.ru/20251111/mediki-2054215258.html
Мурашко прокомментировал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Мурашко: закон о целевом обучении бюджетников-медиков меняет ситуацию с кадрами
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кадровая проблема для здравоохранения входит в числе трех наиболее значимых, поэтому принятие закона о целевом обучении бюджетников-медиков действительно меняет ситуацию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому бюджетники-медики будут обязаны заключить договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.
"Кадровая проблема для здравоохранения является в числе трёх наиболее значимых, поэтому сегодняшнее решение действительно меняет ситуацию по обеспечению именно кадровыми медицинскими работниками системы здравоохранения", - сказал министр на пленарном заседании Госдумы.
Он добавил, что в большинстве капиталистических стран в том или ином формате существуют система наставничества и отработки. Среди них есть ЮАР
, часть стран Западной Европы
и США
.
"Поэтому вопрос о том, что сегодняшняя мера является каким-то эксклюзивным вариантом, наши соседи белорусы имеют такие же ровно нормы примерно, поэтому где-то по-разному это чуть называется и звучит. Поэтому решение, которое сегодня принято вами, считаем, что оно абсолютно в современном формате актуально", - пояснил министр.