Мурашко прокомментировал закон о целевом обучении бюджетников-медиков

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кадровая проблема для здравоохранения входит в числе трех наиболее значимых, поэтому принятие закона о целевом обучении бюджетников-медиков действительно меняет ситуацию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Кадровая проблема для здравоохранения является в числе трёх наиболее значимых, поэтому сегодняшнее решение действительно меняет ситуацию по обеспечению именно кадровыми медицинскими работниками системы здравоохранения", - сказал министр на пленарном заседании Госдумы.

"Поэтому вопрос о том, что сегодняшняя мера является каким-то эксклюзивным вариантом, наши соседи белорусы имеют такие же ровно нормы примерно, поэтому где-то по-разному это чуть называется и звучит. Поэтому решение, которое сегодня принято вами, считаем, что оно абсолютно в современном формате актуально", - пояснил министр.