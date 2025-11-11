https://ria.ru/20251111/martin-2054119194.html
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ
ЦСКА расторг соглашение с канадским вратарем Спенсером Мартином, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЦСКА расторг соглашение с канадским вратарем Спенсером Мартином, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мартин стал игроком ЦСКА в июле, его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел 14 матчей, пять из которых завершились победами московской команды. В его активе два шатаута и 90,5% отраженных бросков. 5 ноября армейцы выставили канадца на драфт отказов, однако ни один клуб не забрал его, и спустя 48 часов он был отправлен в фарм-клуб "Звезда", выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
В сезоне-2024/25 вратарь выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб "Каролины Харрикейнз" "Чикаго Вулвз", где в 33 играх одержал 20 побед. В 2013 году Мартин стал чемпионом мира в составе юниорской сборной Канады. В том же году он был выбран "Колорадо Эвеланш" под общим 63-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В НХЛ канадец провел 66 матчей и одержал 24 победы, выступая за "Колорадо", "Ванкувер Кэнакс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Каролину Харрикейнз".