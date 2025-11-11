Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:50 11.11.2025 (обновлено: 10:51 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/martin-2054119194.html
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ
ЦСКА расторг соглашение с канадским вратарем Спенсером Мартином, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T10:50:00+03:00
2025-11-11T10:51:00+03:00
хоккей
спорт
спенсер мартин
цска
каролина харрикейнз
национальная хоккейная лига (нхл)
звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054119043_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_d41a6cdc4acc93d4a2abdd82f659c1bf.jpg
/20251110/kkhl-2053920356.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054119043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4841e1d902fd71fd21d37b17555a1659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спенсер мартин, цска, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл), звезда
Хоккей, Спорт, Спенсер Мартин, ЦСКА, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Звезда
ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем после его 14 матчей в КХЛ

ЦСКА расторг контракт с канадским вратарем Мартином после его 14 матчей в КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЦСКА расторг соглашение с канадским вратарем Спенсером Мартином, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мартин стал игроком ЦСКА в июле, его контракт был рассчитан на два года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел 14 матчей, пять из которых завершились победами московской команды. В его активе два шатаута и 90,5% отраженных бросков. 5 ноября армейцы выставили канадца на драфт отказов, однако ни один клуб не забрал его, и спустя 48 часов он был отправлен в фарм-клуб "Звезда", выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
В сезоне-2024/25 вратарь выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб "Каролины Харрикейнз" "Чикаго Вулвз", где в 33 играх одержал 20 побед. В 2013 году Мартин стал чемпионом мира в составе юниорской сборной Канады. В том же году он был выбран "Колорадо Эвеланш" под общим 63-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В НХЛ канадец провел 66 матчей и одержал 24 победы, выступая за "Колорадо", "Ванкувер Кэнакс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Каролину Харрикейнз".
Хоккей. КХЛ. Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В КХЛ назвали лучших игроков недели
10 ноября, 12:36
 
ХоккейСпортСпенсер МартинЦСКАКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Звезда
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала