https://ria.ru/20251111/malajzija-2054275933.html
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Малайзия надеется укреплять сотрудничество с Россией по всем направлениям, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:35:00+03:00
2025-11-11T17:35:00+03:00
2025-11-11T17:35:00+03:00
в мире
малайзия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e7974b1d5cbeb673beca333eaf1fec6.jpg
https://ria.ru/20251111/rossija-2054225668.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_3e545f050e82e26d8cc4a7f86b7a2022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, россия
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Замбри Абдул Кадир: Малайзия надеется укреплять сотрудничество с Россией
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Малайзия надеется укреплять сотрудничество с Россией по всем направлениям, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии, министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"Это уже не первая ежегодная встреча, и вы можете видеть, что отношения развиваются год от года. Мы надеемся и дальше укреплять сотрудничество (с Россией
- ред.) во всех направлениях — особенно в области образования, науки и технологий, торговли и туризма. Сейчас уже виден рост числа туристов", - сообщил министр агентству.