В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
17:35 11.11.2025
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией

Замбри Абдул Кадир: Малайзия надеется укреплять сотрудничество с Россией

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Малайзия надеется укреплять сотрудничество с Россией по всем направлениям, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии, министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"Это уже не первая ежегодная встреча, и вы можете видеть, что отношения развиваются год от года. Мы надеемся и дальше укреплять сотрудничество (с Россией - ред.) во всех направлениях — особенно в области образования, науки и технологий, торговли и туризма. Сейчас уже виден рост числа туристов", - сообщил министр агентству.
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
