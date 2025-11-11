Рейтинг@Mail.ru
Малайзия заинтересована в поставках российского СПГ, заявил Фальков - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/malajzija-2054099853.html
Малайзия заинтересована в поставках российского СПГ, заявил Фальков
Малайзия заинтересована в поставках российского СПГ, заявил Фальков - РИА Новости, 11.11.2025
Малайзия заинтересована в поставках российского СПГ, заявил Фальков
Малайзийские и российские представители демонстрируют заинтересованность в продолжении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Малайзию, заявил... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:41:00+03:00
2025-11-11T09:41:00+03:00
экономика
малайзия
россия
валерий фальков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b23f509f228f175c5d7eaf7a88800dbc.jpg
https://ria.ru/20251027/platezh-2051019598.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8818f31d6eed71b80a07aa865d8a3c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, малайзия, россия, валерий фальков
Экономика, Малайзия, Россия, Валерий Фальков
Малайзия заинтересована в поставках российского СПГ, заявил Фальков

Фальков: Малайзия заинтересованы в продолжении поставок российского СПГ

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Малайзийские и российские представители демонстрируют заинтересованность в продолжении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Малайзию, заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
На острове Лангкави проходит четвертое заседание совместной российско-малайзийской комиссии по экономического, научного, техническому и культурному сотрудничеству. Валерий Фальков выступает ее председателем со стороны РФ.
"Мы видим активную заинтересованность бизнеса обеих стран в наращивании торговли продуктами, организации поставок российского СПГ в Малайзию, сохранении стабильных поставок удобрений для поддержания динамично развивающейся аграрной отрасли Малайзии", - подчеркнул Фальков.
Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
27 октября, 18:55
 
ЭкономикаМалайзияРоссияВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала