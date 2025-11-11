СМИ: страны Европы и Ближнего Востока начали драку за активы "Лукойла"

"Сейчас началась настоящая драка за то, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как министерство финансов США отклонило заявку Gunvor на их полное приобретение", - цитирует Блумберг заявление руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричарда Бронза (Richard Bronze).