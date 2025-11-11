Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД прокомментировал решение по визовым ограничениям для россиян - РИА Новости, 11.11.2025
16:09 11.11.2025
Замглавы МИД прокомментировал решение по визовым ограничениям для россиян
Замглавы МИД прокомментировал решение по визовым ограничениям для россиян
Замглавы МИД прокомментировал решение по визовым ограничениям для россиян

Любинский: недружественные шаги Европы встретят достойный ответ

© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любые недружественные шаги Европы, в том числе последние визовые ограничения, встретят достойный ответ, но он не обязательно будет зеркальным, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на вопрос РИА Новости о последних решениях Еврокомиссии.
"Безусловно (в ответ на вопрос, будут ли ответные меры - ред.). Любые недружественные шаги встретят, получат достойный ответ. Он не обязательно зеркальный. Поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике. И в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия мы будем реагировать и выстраивать нашу линию", - сказал Любинский.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе
Вчера, 16:07
 
