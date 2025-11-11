Замглавы МИД прокомментировал решение по визовым ограничениям для россиян

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любые недружественные шаги Европы, в том числе последние визовые ограничения, встретят достойный ответ, но он не обязательно будет зеркальным, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на вопрос РИА Новости о последних решениях Еврокомиссии.