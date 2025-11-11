Венгерско-британский писатель получил Букеровскую премию 2025 года

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Венгерско-британский писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть", сообщается на Венгерско-британский писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть", сообщается на сайте премии

"Плоть" Дэвида Солоя получает Букеровскую премию 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам председателя жюри Родди Дойла, Солой, уже попадавший в 2016 году в короткий список номинантов на премию, получает награду за "необыкновенный, уникальный роман - мрачную книгу, читать которую - одно удовольствие", сообщается на сайте.

В сообщении уточняется, что Солой стал первым венгерско-британским автором, получившим эту награду.

Солой получил 50 тысяч фунтов стерлингов (66 тысяч долларов) и трофей, который ему вручила победительница Букеровской премии 2024 года, британская писательница Саманта Харви. В жюри премии в 2025 году вошли писательница Айобами Адебайо, писатель Крис Пауэр. романистка Кайли Рид, писатель и драматург Родди Дойл и актриса Сара Джессика Паркер

Отмечается, что книга написана лаконичной прозой, ее сюжет охватывает десятилетия, повествуя об эмоционально отстраненном человеке, "который запутался в череде событий, находящихся за пределами его понимания".

В короткий список претендентов на награду в 2025 году вошли шесть авторов. Кроме Солоя в шорт-лист также вошли индийская писательница Киран Десаи с новым романом "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny), британский писатель Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и американские авторы Сьюзан Чой, написавшая "Фонарь" (Flashlight), Бенджамин Марковиц с романом "Остаток наших жизней" (The Rest of Our Lives) и Кэти Китамура за роман "Прослушивание " (A udition).

Ранее был опубликован длинный список претендентов на премию, в который, помимо авторов, вошедших в шорт-лист, были включены британские писатели Наташа Браун, написавшая роман "Универсальность" (Universality), Джонатан Бакли с произведением "Одна лодка" (One Boat) и Бенджамин Вуд с романом "Небоскреб из воды" (Seascraper), албано-американская писательница Ледия Жога за роман "Неправильное толкование" (Misinterpretation), канадско-украинская писательница Мария Рева с романом "Эндлинг" (Endling), Таш Оу из Малайзии , написавший "Юг" (The South), и тринидадская писательница Клэр Адам, выпустившая роман "Формы любви" (Love Forms).