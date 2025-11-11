Рейтинг@Mail.ru
Венгерско-британский писатель получил Букеровскую премию 2025 года - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:48 11.11.2025 (обновлено: 01:53 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/literatura-2054061457.html
Венгерско-британский писатель получил Букеровскую премию 2025 года
Венгерско-британский писатель получил Букеровскую премию 2025 года - РИА Новости, 11.11.2025
Венгерско-британский писатель получил Букеровскую премию 2025 года
Венгерско-британский писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть", сообщается на сайте премии. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T01:48:00+03:00
2025-11-11T01:53:00+03:00
культура
великобритания
ирландия
салман рушди
кадзуо исигуро
маргарет этвуд
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96435/37/964353710_0:24:800:474_1920x0_80_0_0_3e3a757a9c79fd46321f200c7bb6816d.jpg
https://ria.ru/20251027/prilepin-2050804019.html
https://ria.ru/20251010/krasnahorkai-2047417804.html
великобритания
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96435/37/964353710_69:0:732:497_1920x0_80_0_0_a887181d4b09a5a875f7a23372f548f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, ирландия, салман рушди, кадзуо исигуро, маргарет этвуд, культура
Культура, Великобритания, Ирландия, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд, Культура
Венгерско-британский писатель получил Букеровскую премию 2025 года

Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть"

© The Booker Prize FoundationБукеровская премия
Букеровская премия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© The Booker Prize Foundation
Букеровская премия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Венгерско-британский писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за роман "Плоть", сообщается на сайте премии.
"Плоть" Дэвида Солоя получает Букеровскую премию 2025 года", - говорится в сообщении.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Нобелевская премия по литературе аннулировала себя, заявил Прилепин
27 октября, 04:06
По словам председателя жюри Родди Дойла, Солой, уже попадавший в 2016 году в короткий список номинантов на премию, получает награду за "необыкновенный, уникальный роман - мрачную книгу, читать которую - одно удовольствие", сообщается на сайте.
В сообщении уточняется, что Солой стал первым венгерско-британским автором, получившим эту награду.
Солой получил 50 тысяч фунтов стерлингов (66 тысяч долларов) и трофей, который ему вручила победительница Букеровской премии 2024 года, британская писательница Саманта Харви. В жюри премии в 2025 году вошли писательница Айобами Адебайо, писатель Крис Пауэр. романистка Кайли Рид, писатель и драматург Родди Дойл и актриса Сара Джессика Паркер.
Отмечается, что книга написана лаконичной прозой, ее сюжет охватывает десятилетия, повествуя об эмоционально отстраненном человеке, "который запутался в череде событий, находящихся за пределами его понимания".
В короткий список претендентов на награду в 2025 году вошли шесть авторов. Кроме Солоя в шорт-лист также вошли индийская писательница Киран Десаи с новым романом "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny), британский писатель Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и американские авторы Сьюзан Чой, написавшая "Фонарь" (Flashlight), Бенджамин Марковиц с романом "Остаток наших жизней" (The Rest of Our Lives) и Кэти Китамура за роман "Прослушивание" (Audition).
Ранее был опубликован длинный список претендентов на премию, в который, помимо авторов, вошедших в шорт-лист, были включены британские писатели Наташа Браун, написавшая роман "Универсальность" (Universality), Джонатан Бакли с произведением "Одна лодка" (One Boat) и Бенджамин Вуд с романом "Небоскреб из воды" (Seascraper), албано-американская писательница Ледия Жога за роман "Неправильное толкование" (Misinterpretation), канадско-украинская писательница Мария Рева с романом "Эндлинг" (Endling), Таш Оу из Малайзии, написавший "Юг" (The South), и тринидадская писательница Клэр Адам, выпустившая роман "Формы любви" (Love Forms).
Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают её с 1969 года. До 2014 года её лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие - роман должен быть опубликован на английском языке официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придётся ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мёрдок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.
Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Эксперт объяснил, почему Нобелевскую премию получил Краснахоркаи
10 октября, 03:00
 
КультураВеликобританияИрландияСалман РушдиКадзуо ИсигуроМаргарет ЭтвудКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала