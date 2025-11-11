Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают три варианта лимита на легионеров, включая ужесточение лимита или введение пошлин на, сообщает "Чемпионат".

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По информации источника, помимо предложения Дегтярева, рассматривается вариант с лимитом с 11 легионерами в заявке и семью – на поле.