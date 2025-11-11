https://ria.ru/20251111/limit-2054109520.html
Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ
Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ
Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают три варианта лимита на легионеров, включая ужесточение... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол
спорт
михаил дегтярев
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
"Чемпионат": Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают три варианта лимита на легионеров, включая ужесточение лимита или введение пошлин на, сообщает "Чемпионат".
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По информации источника, помимо предложения Дегтярева, рассматривается вариант с лимитом с 11 легионерами в заявке и семью – на поле.
Также предлагается оставить нынешний лимит - 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков, - но ввести денежные поощрения за нахождение на поле молодых россиян и пошлины на использование легионеров.