Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ
Футбол
 
10:22 11.11.2025
Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ
Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают три варианта лимита на легионеров, включая ужесточение... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол
спорт
михаил дегтярев
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, михаил дегтярев, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ

"Чемпионат": Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обсуждают три варианта лимита на легионеров, включая ужесточение лимита или введение пошлин на, сообщает "Чемпионат".
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По информации источника, помимо предложения Дегтярева, рассматривается вариант с лимитом с 11 легионерами в заявке и семью – на поле.
Также предлагается оставить нынешний лимит - 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков, - но ввести денежные поощрения за нахождение на поле молодых россиян и пошлины на использование легионеров.
