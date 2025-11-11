Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: новые офисы выделят компаниям в технопарке "Алабушево"
13:00 11.11.2025
Ликсутов: новые офисы выделят компаниям в технопарке "Алабушево"
Ликсутов: новые офисы выделят компаниям в технопарке "Алабушево"
москва
Ликсутов: новые офисы выделят компаниям в технопарке "Алабушево"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Высокотехнологичные компании получат новые офисные помещения площадью более 7 тысяч квадратных метров в составе второй очереди технопарка "Алабушево", заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Девелопер Capital Group заканчивает постройку бизнес-центра по программе стимулирования создания мест приложения труда.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице формируется современная промышленная экосистема, которая обеспечивает устойчивое развитие экономики и создает широкие возможности для трудоустройства горожан. Одним из показательных примеров такой работы стал технопарк "Алабушево" в Зеленограде", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Он уточнил, что две очереди технопарка занимают более 100 тысяч квадратных метров, после полного ввода в эксплуатацию там появится свыше 2,5 тысячи рабочих мест.
В новом здании планируют хорошо охраняемые офисы класса B+ с новыми кондиционерами и качественной связью.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда предусматривает создание современных офисных помещений для высокотехнологичных компаний и развитие современной деловой инфраструктуры Москвы", — указал министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что данный проект усилит потенциал города и создаст 1250 рабочих мест с хорошими условиями. Строительство новых помещений снизит время, которое москвичи тратят на дорогу до офиса, то есть уменьшит маятниковую миграцию. Общая площадь второй очереди здания составит 50 тысяч квадратных метров.
За работы на площадке отвечает Мосгосстройнадзор.
Председатель контролирующего органа Антон Слободчиков сообщил, что на втором этапе возводят офисный и два производственных строения высотой от одного до семи этажей общей площадью более 54,2 тысячи квадратных метров. Состоялось уже шесть выездных проверок, участниками которых являлись инспекторы комитета и специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для проведения инструментального контроля качества конструкций и материалов.
Член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов подчеркнул, что новый бизнес-центр в составе "Алабушево" обеспечит подходящие условия для роста предпринимательской деятельности. Слияние офисов с производственными мощностями уменьшит время от идеи до прототипа и ускорит внедрение импортозамещения в Москве и России в целом.
Программа стимулирования создания мест приложения труда осуществляется с 2020 года. Инвесторы построят свыше 250 промпредприятий, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта общей площадью 7,8 миллиона квадратных метров.
В развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут более 2,7 триллиона рублей, что позволит создать порядка
