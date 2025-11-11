Рейтинг@Mail.ru
Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ
Футбол
 
11:24 11.11.2025 (обновлено: 12:17 11.11.2025)
Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ
Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ
Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский рассмотрит вариант с завершением карьеры в том случае, если испанская "Барселона" не предложит ему... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
барселона, роберт левандовский, чемпионат испании по футболу, спорт
Футбол, Барселона, Роберт Левандовский, Чемпионат Испании по футболу, Спорт
Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ

Левандовский может завершить карьеру, если "Барселона" не продлит с ним контракт

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети футболиста
Роберт Левандовский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский рассмотрит вариант с завершением карьеры в том случае, если испанская "Барселона" не предложит ему новый контракт, сообщает sport.es.
Текущее соглашение с форвардом истекает в конце сезона-2025/26. Отмечается, что 37-летний Левандовский желает остаться в "Барселоне" и даже готов принять роль футболиста ротации. Если же каталонцы не захотят продлевать контракт, а предложения других клубов не устроят поляка, он будет готов завершить карьеру. По информации СМИ, Левандовского не интересует переезд в Саудовскую Аравию на высокую зарплату, он предпочитает остаться в Европе и соревноваться на высоком уровне.
В октябре sport.es сообщал, что "Барселона" не хочет продлевать контракт с поляком из-за его возраста, снижения результативности и того, что форвард уже не может прессинговать соперников наравне с одноклубниками.
В текущем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. В воскресенье он оформил хет-трик в гостевой встрече с "Сельтой" (4:2). Поляк перешел в "Барселону" из немецкой "Баварии" летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.
