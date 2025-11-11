Рейтинг@Mail.ru
Проект восстановления лесополос стартовал в Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2025
19:01 11.11.2025
Проект восстановления лесополос стартовал в Ростовской области
Проект восстановления лесополос стартовал в Ростовской области - РИА Новости, 11.11.2025
Проект восстановления лесополос стартовал в Ростовской области
Проект создания агролесомелиоративных насаждений стартовал в Ростовской области, сообщает АНО "Древо жизни", выступившая инициатором проекта совместно с... РИА Новости, 11.11.2025
ростовская область
ставропольский край
экология
леса
ростовская область
ставропольский край
Новости
ru-RU
ростовская область, ставропольский край, экология, леса
Ростовская область, Ставропольский край, Экология, Леса
Проект восстановления лесополос стартовал в Ростовской области

"Древо жизни" высадит лесополосы в Ростовской области

"Древо жизни" высадит лесополосы в Ростовской области
Древо жизни высадит лесополосы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : АНО "Древо жизни"
"Древо жизни" высадит лесополосы в Ростовской области
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Проект создания агролесомелиоративных насаждений стартовал в Ростовской области, сообщает АНО "Древо жизни", выступившая инициатором проекта совместно с агрохолдингом "Просторы".
В этом году будут высажены две лесополосы общей площадью 10 гектаров, разработаны проекты создания еще порядка 60 гектаров агролесомелиоративных насаждений в разных районах области.
Первые лесополосы будут высажены в ноябре на территории АО "Конный завод "Зимовники" и АО "Каменное", весной 2026 года планируется реализация еще пяти проектов в других хозяйствах агрохолдинга.
"Создание агролесомелиоративных насаждений положительно влияет на плодородие примыкающих к ним сельхозполей, защищая почвы от эрозии и других негативных воздействий благодаря улучшению микроклимата, оптимизации водного режима, повышению продуктивности земель", - приводятся в сообщении слова руководителя проектов АНО "Древо жизни" Анастасии Кузнецовой.
Она отметила, что технология создания защитных лесных насаждений разработана с учетом почвенно-климатических условий и вида угодий, на которых они создаются.
"Мы как агрохолдинг и труженики земли стараемся восстанавливать мелиоративные объекты и защищать плодородный слой почвы своих земель. Там, где будут лесополосы и вода, всегда будет большой и качественный урожай. Ввиду чрезвычайной ситуации по засухе в 2025 году в Ростовской области мы все больше стали акцентировать внимание на мелиорации в любом ее виде. Это пилотные проекты с АНО "Древо жизни", но мы уверены, что мы дальше будем тесно взаимодействовать и развивать агролесомелиорацию и в других регионах: Ставропольском крае и Краснодарском крае", - цитируется в сообщении комментарий руководителя проектов Ростовского кластера АО "Агрохолдинг "Просторы" Александра Горнича.
Ростовская область стала первым регионом, в котором в апреле этого года специалисты "Древо жизни" начали высаживать деревья. В Вешенском участковом лесничестве было высажено более 12 тысяч сеянцев сосны. На данный момент там высажено 60 тысяч деревьев, в следующем году планируется посадить еще более 80 тысяч сеянцев лесных культур.
Ростовская областьСтавропольский крайЭкологияЛеса
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала