Проект восстановления лесополос стартовал в Ростовской области

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Проект создания агролесомелиоративных насаждений стартовал в Ростовской области, сообщает АНО "Древо жизни", выступившая инициатором проекта совместно с агрохолдингом "Просторы".

В этом году будут высажены две лесополосы общей площадью 10 гектаров, разработаны проекты создания еще порядка 60 гектаров агролесомелиоративных насаждений в разных районах области.

Первые лесополосы будут высажены в ноябре на территории АО "Конный завод "Зимовники" и АО "Каменное", весной 2026 года планируется реализация еще пяти проектов в других хозяйствах агрохолдинга.

"Создание агролесомелиоративных насаждений положительно влияет на плодородие примыкающих к ним сельхозполей, защищая почвы от эрозии и других негативных воздействий благодаря улучшению микроклимата, оптимизации водного режима, повышению продуктивности земель", - приводятся в сообщении слова руководителя проектов АНО "Древо жизни" Анастасии Кузнецовой.

Она отметила, что технология создания защитных лесных насаждений разработана с учетом почвенно-климатических условий и вида угодий, на которых они создаются.

"Мы как агрохолдинг и труженики земли стараемся восстанавливать мелиоративные объекты и защищать плодородный слой почвы своих земель. Там, где будут лесополосы и вода, всегда будет большой и качественный урожай. Ввиду чрезвычайной ситуации по засухе в 2025 году в Ростовской области мы все больше стали акцентировать внимание на мелиорации в любом ее виде. Это пилотные проекты с АНО "Древо жизни", но мы уверены, что мы дальше будем тесно взаимодействовать и развивать агролесомелиорацию и в других регионах: Ставропольском крае и Краснодарском крае", - цитируется в сообщении комментарий руководителя проектов Ростовского кластера АО "Агрохолдинг "Просторы" Александра Горнича.