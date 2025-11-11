Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054246575.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Бадром Абдельати расширение сотрудничества стран, инфраструктурные проекты и подготовку РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:28:00+03:00
2025-11-11T16:28:00+03:00
в мире
россия
египет
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_212:444:3063:2048_1920x0_80_0_0_7b9708a268c8156c6eb9eb71f440a723.jpg
https://ria.ru/20251111/rossija-2054190769.html
россия
египет
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_2b31bbcf2a5da5ae5d626f2833ff6145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, египет, каир (город), сергей лавров
В мире, Россия, Египет, Каир (город), Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран

Лавров обсудил по телефону с Абдельати расширение сотрудничества России и Египта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги России и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Бадром Абдельати расширение сотрудничества стран, инфраструктурные проекты и подготовку министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, телефонный разговор министров иностранных дел состоялся в понедельник.
"Рассмотрена актуальная двусторонняя повестка дня, включая задачи дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и Египтом, реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также продолжение внешнеполитической координации, в том числе на ооновских площадках. Также обсуждались вопросы подготовки второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка", - говорится в сообщении.
Министерская конференция Россия-Африка ожидается в Каире 18-19 ноября.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Египта Абдель Магид Сакр во время встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Вчера, 14:24
 
В миреРоссияЕгипетКаир (город)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала