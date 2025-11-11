https://ria.ru/20251111/lavrov-2054246575.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Бадром Абдельати расширение сотрудничества стран, инфраструктурные проекты и подготовку РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
египет
каир (город)
сергей лавров
В мире, Россия, Египет, Каир (город), Сергей Лавров
